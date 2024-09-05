«Лишать прав за езду по тротуару»: парковка возле Госбанка на площади Ленина рассорила новосибирцев

Машины буквально перекрывают людям проход Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают материал НГС об образовании стихийной парковки возле здания управления ЦБ. Основная часть горожан крайне возмущена этой ситуацией, однако есть те, кто выступает за сохранение парковки на этом месте. Мы собрали самые интересные комментарии, которые новосибирцы оставили под материалом.

Большинство новосибирцев требуют решительных действий от городских властей для решения этой проблемы:

— Лишать прав всех парковщиков за езду по тротуару. Всю стихийную парковку как рукой снимет. В центре везде должна быть платная парковка, — возмущается Гость.

— Пройти невозможно — стоят у самого входа в метро в четыре ряда и всё сплошняком забито. И микроавтобус стоял, перекрывая проход полностью, — пишет другой пользователь.

В дневное время автомобилей здесь особенно много Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Другая часть новосибирцев выступает за то, чтобы оставить возможность парковать машины возле здания Госбанка:

— А почему бы не сделать парковку законную и бесплатную? — недоумевает пользователь с ником Ральф.

— А где людям бесплатно припарковать свои автомобили, как раньше? Или уже всё, как раньше не будет? , — возмущается Гость.

— Считаю, парковка там нужна. Хотя её можно сделать платной, так как в большинстве случаев автомобилисты останавливаются в центре по делам, — предлагает пользователь.