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Дороги и транспорт «Лишать прав за езду по тротуару»: парковка возле Госбанка на площади Ленина рассорила новосибирцев

«Лишать прав за езду по тротуару»: парковка возле Госбанка на площади Ленина рассорила новосибирцев

Горожане разделились на два лагеря

1 533
30 комментариев

Машины буквально перекрывают людям проход

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают материал НГС об образовании стихийной парковки возле здания управления ЦБ. Основная часть горожан крайне возмущена этой ситуацией, однако есть те, кто выступает за сохранение парковки на этом месте. Мы собрали самые интересные комментарии, которые новосибирцы оставили под материалом.

Большинство новосибирцев требуют решительных действий от городских властей для решения этой проблемы:

— Лишать прав всех парковщиков за езду по тротуару. Всю стихийную парковку как рукой снимет. В центре везде должна быть платная парковка, — возмущается Гость.

— Пройти невозможно — стоят у самого входа в метро в четыре ряда и всё сплошняком забито. И микроавтобус стоял, перекрывая проход полностью, — пишет другой пользователь.

В дневное время автомобилей здесь особенно много

Другая часть новосибирцев выступает за то, чтобы оставить возможность парковать машины возле здания Госбанка:

— А почему бы не сделать парковку законную и бесплатную? — недоумевает пользователь с ником Ральф.

— А где людям бесплатно припарковать свои автомобили, как раньше? Или уже всё, как раньше не будет? , — возмущается Гость.

— Считаю, парковка там нужна. Хотя её можно сделать платной, так как в большинстве случаев автомобилисты останавливаются в центре по делам, — предлагает пользователь.

НГС писал об этой ситуации и раньше. Изначально в мэрии отвечали, что парковка организовала в соответствии с ГОСТом, одна затем уточнили, что перепутали парковки, имея ввиду другую стоянку, которая находится со стороны улицы Ленина.

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Комментарии
33
Антонин Новый
5 сентября 2024, 13:17
новость о комментариях к новости, вот это новости...
Zemb
5 сентября 2024, 13:14
вместо госбанка открыть гастрокорт....перекрыть площадь Ленина и сделать платную стоянку. в Оперном торговый центр
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