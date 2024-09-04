«Уже в четыре ряда стоят»: в Новосибирске у Госбанка образовалась стихийная парковка — что говорят в мэрии

Водители перекрывают дорогу для пешеходов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске возле здания Сибирского главного управления Центрального банка РФ образовалась стихийная парковка — водители ставят машины прямо на тротуаре. Об этом сообщили читатели НГС.

— Ну это же явно не место для парковки. Это просто безобразие. Уже в четыре ряда выстраиваются. Это тротуар, по нему люди ходят, — возмущается местный житель Александр.

Читатель НГС также рассказал, что раньше на этом участке стоял знак «Остановка запрещена», но потом его сняли. Судя по всему, это и побудило новосибирцев парковать здесь автомобили.

Недалеко от этого места есть платная парковка на Красном проспекте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-центр мэрии Новосибирска. Городские власти объяснили, что официальная парковка на этом участке действительно не предусмотрена.

— На указанном месте происходит незаконная стихийная парковка транспортных средств с грубым нарушением правил дорожного движения — парковка на тротуаре, — заявили в мэрии.

Днем машин здесь особенно много Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По информации муниципалитета, ранее в этом месте действительно был знак «Остановка запрещена». При этом знак не был установлен управлением автомобильных дорог. Его разместил собственник здания на Орджоникидзе, 18 на территории технического заезда. НГС направил запрос в «Ростелеком», который работает в этом здании, чтобы получить комментарий по ситуации.

Для решения проблемы со стихийной парковкой городская администрация обратилась в управление Госавтоинспекции с просьбой организовать периодический контроль за соблюдением правил дорожного движения в этом районе. Кроме того, власти рассматривают возможность установки бордюра со стороны Вокзальной магистрали, который помешает заезду на тротуар.