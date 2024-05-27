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Дороги и транспорт Парковочные войны: мэрия Новосибирска запрещает парковаться у Госбанка — водителей это не останавливает

Парковочные войны: мэрия Новосибирска запрещает парковаться у Госбанка — водителей это не останавливает

Со стороны Вокзальной магистрали — тротуар

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На здании висит знак «Стоянка запрещена», а машины паркуются прямо под ним

Мэрия Новосибирска заявила о запрете парковки рядом со зданием Госбанка. При этом водители регулярно оставляют там свои машины.

В департаменте транспорта Новосибирска редакции НГС сообщили, что со стороны Вокзальной магистрали у Госбанка парковки нет.

— Территория является тротуарной частью и не является парковочным пространством, — рассказали редакции в пресс-центре мэрии Новосибирска.

До этого НГС уже отправлял в мэрию запрос о стоянке рядом со зданием Госбанка, приложив к нему фотографию, сделанную со стороны Вокзальной магистрали — тогда в пресс-службе сообщали, что парковка организована в соответствии с ГОСТом. Но теперь власти уточнили, что в прошлый раз имели в виду другую стоянку, которая находится со стороны улицы Ленина.

Ранее за парковку возле Центрального рынка стали брать деньги с первой минуты.

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Новосибирск Мэрия Тротуары Парковка
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