Парковочные войны: мэрия Новосибирска запрещает парковаться у Госбанка — водителей это не останавливает

Мэрия Новосибирска заявила о запрете парковки рядом со зданием Госбанка. При этом водители регулярно оставляют там свои машины.

До этого НГС уже отправлял в мэрию запрос о стоянке рядом со зданием Госбанка, приложив к нему фотографию, сделанную со стороны Вокзальной магистрали — тогда в пресс-службе сообщали, что парковка организована в соответствии с ГОСТом. Но теперь власти уточнили, что в прошлый раз имели в виду другую стоянку, которая находится со стороны улицы Ленина.