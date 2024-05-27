Парковочные войны: мэрия Новосибирска запрещает парковаться у Госбанка — водителей это не останавливает

Мэрия Новосибирска заявила о запрете парковки рядом со зданием Госбанка. При этом водители регулярно оставляют там свои машины.
В департаменте транспорта Новосибирска редакции НГС сообщили, что со стороны Вокзальной магистрали у Госбанка парковки нет.
— Территория является тротуарной частью и не является парковочным пространством, — рассказали редакции в пресс-центре мэрии Новосибирска.
До этого НГС уже отправлял в мэрию запрос о стоянке рядом со зданием Госбанка, приложив к нему фотографию, сделанную со стороны Вокзальной магистрали — тогда в пресс-службе сообщали, что парковка организована в соответствии с ГОСТом. Но теперь власти уточнили, что в прошлый раз имели в виду другую стоянку, которая находится со стороны улицы Ленина.
Ранее за парковку возле Центрального рынка стали брать деньги с первой минуты.
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