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Дороги и транспорт Чтобы не ходили бесплатно в бассейн и туалет: за парковку возле Центрального рынка стали брать деньги с первой минуты

Чтобы не ходили бесплатно в бассейн и туалет: за парковку возле Центрального рынка стали брать деньги с первой минуты

Ранее это касалось только муниципальной парковки, теперь и частной

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Ранее первый час парковки рынка со стороны Крылова был бесплатным

Парковка у Центрального рынка со стороны улицы Крылова стала платной с начала заезда. Такое решение принял собственник — администрация Центрального рынка.

— Мы сделали платной парковку с 1-го часа, стоимость — 50 рублей/час. По нашим наблюдениям, когда парковка была бесплатной первый час, много людей заезжали на машинах и ничего не покупали на рынке, не шли на Гастрокорт. Парковали и шли в бассейн «Спартак» или в другие ТЦ. Некоторые приезжали на машине сходить в туалет, ничего не купить и уезжали. В связи с этим приняли решение, чтобы отсечь эту группу автомобилистов, — объяснил НГС директор рынка Алексей Виноградов.

Парковка со стороны ТЦ «Галерея» стала платной с первой минуты год назад

Со стороны ТЦ «Галерея» у Центрального рынка есть муниципальная парковка, плату за стоянку на ней с первых минут власти ввели в июне 2023 года.

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