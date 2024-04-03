Чтобы не ходили бесплатно в бассейн и туалет: за парковку возле Центрального рынка стали брать деньги с первой минуты

Парковка у Центрального рынка со стороны улицы Крылова стала платной с начала заезда. Такое решение принял собственник — администрация Центрального рынка.
— Мы сделали платной парковку с 1-го часа, стоимость — 50 рублей/час. По нашим наблюдениям, когда парковка была бесплатной первый час, много людей заезжали на машинах и ничего не покупали на рынке, не шли на Гастрокорт. Парковали и шли в бассейн «Спартак» или в другие ТЦ. Некоторые приезжали на машине сходить в туалет, ничего не купить и уезжали. В связи с этим приняли решение, чтобы отсечь эту группу автомобилистов, — объяснил НГС директор рынка Алексей Виноградов.
Со стороны ТЦ «Галерея» у Центрального рынка есть муниципальная парковка, плату за стоянку на ней с первых минут власти ввели в июне 2023 года.