Чтобы не ходили бесплатно в бассейн и туалет: за парковку возле Центрального рынка стали брать деньги с первой минуты

— Мы сделали платной парковку с 1-го часа, стоимость — 50 рублей/час. По нашим наблюдениям, когда парковка была бесплатной первый час, много людей заезжали на машинах и ничего не покупали на рынке, не шли на Гастрокорт. Парковали и шли в бассейн «Спартак» или в другие ТЦ. Некоторые приезжали на машине сходить в туалет, ничего не купить и уезжали. В связи с этим приняли решение, чтобы отсечь эту группу автомобилистов, — объяснил НГС директор рынка Алексей Виноградов.