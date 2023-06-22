freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняПол квартиры провалился в подвал
Все новости
Все новости

«Люди в шоке просто»: парковку у Центрального рынка сделали платной — там собралась пробка

Затор на площадке недовольные автолюбители, которым раньше давали 15 минут бесплатно, сняли на видео

1 288

Теперь стоимость парковки составляет 50 рублей за час

Поделиться

С 20 июня муниципальная парковка на Гоголя, 18 у Центрального рынка стала платной, хотя раньше там был предусмотрен лимит бесплатного пребывания. Днем 22 июня там собралась пробка. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько читателей:

— Люди в шоке просто. Они оплачивают парковку, стоят в пробке на единственный выезд, и пока продвигаются до шлагбаума в пробке, оплаченное время заканчивается, и они не могу выехать. Вновь нужно идти оплачивать! И так по кругу, — рассказала одна из читательниц.

— Отменили первый бесплатный час на парковке у Центрального рынка. Народ очень возмущается, — написал другой читатель.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

О том, что парковка у Центрального рынка станет платной, стало известно еще в мае. До этого время на бесплатную парковку составляло 15 минут.

Кроме того, на части площадок время бесплатного нахождения сократилось с 30 до 15 минут.

По теме

Мэрия НовосибирскаМуниципальные парковкиЦентральный рынок
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter