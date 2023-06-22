«Люди в шоке просто»: парковку у Центрального рынка сделали платной — там собралась пробка

— Люди в шоке просто. Они оплачивают парковку, стоят в пробке на единственный выезд, и пока продвигаются до шлагбаума в пробке, оплаченное время заканчивается, и они не могу выехать. Вновь нужно идти оплачивать! И так по кругу, — рассказала одна из читательниц.