«Люди в шоке просто»: парковку у Центрального рынка сделали платной — там собралась пробка

С 20 июня муниципальная парковка на Гоголя, 18 у Центрального рынка стала платной, хотя раньше там был предусмотрен лимит бесплатного пребывания. Днем 22 июня там собралась пробка. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько читателей:
— Люди в шоке просто. Они оплачивают парковку, стоят в пробке на единственный выезд, и пока продвигаются до шлагбаума в пробке, оплаченное время заканчивается, и они не могу выехать. Вновь нужно идти оплачивать! И так по кругу, — рассказала одна из читательниц.
— Отменили первый бесплатный час на парковке у Центрального рынка. Народ очень возмущается, — написал другой читатель.
О том, что парковка у Центрального рынка станет платной, стало известно еще в мае. До этого время на бесплатную парковку составляло 15 минут.
Кроме того, на части площадок время бесплатного нахождения сократилось с 30 до 15 минут.