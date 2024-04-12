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Город Дороги и транспорт У стены машины, рядом люди: соответствует ли парковка у здания Госбанка дорожным нормам — ответ мэрии

У стены машины, рядом люди: соответствует ли парковка у здания Госбанка дорожным нормам — ответ мэрии

Ранее на стоянку пожаловалась журналистка НГС

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Когда люди идут по улице, машины заезжают и выезжают

Парковка рядом со зданием Госбанка на улице Ленина в Новосибирске, которую в своей колонке недавно оценивала журналистка НГС, соответствует требованиям. Об этом в ответ на запрос редакции сообщили в пресс-службе мэрии.

— Парковка у здания на Ленина, 2 организована в соответствии с ГОСТом, — рассказали в мэрии.

В конце марта корреспондент НГС Анастасия Бичакова рассуждала в колонке о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров. По ее мнению, зимой и ранней весной даже существующие из них завалены снегом — иногда приходится пробираться, лавируя между автомобилями на дороге. В материале журналистка высказалась о парковке рядом со зданием Госбанка.

— С обеих сторон у него широкие тротуары — даже тротуарища. Но и там чувствуешь себя не в своей тарелке. Со стороны Орджоникидзе скапливается куча припаркованных машин. Когда они заезжают или выезжают, волей-неволей отпрыгиваешь в сторону: мало ли, помешаю или заденут? Мгновенно срабатывает инстинкт самосохранения, — заявила она.

Ранее новосибирцы ополчились на островки безопасности в Заельцовском районе: НГС объяснял, что им не понравилось.

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