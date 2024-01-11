«То аварии, то знаки сносят»: новосибирцы ополчились на островки безопасности в Заельцовском районе — что им не нравится

Со слов новосибирца, в последующие несколько дней знаки не возвращали на место, а перед Новым годом рядом с островком случилась очередная авария, которую он тоже не успел заснять. По его информации, лишь после этого, примерно за два дня до праздника, «стрелки» были установлены заново.



— На мой взгляд, если бы знаки быстро вернули, то по крайней мере этого ДТП можно было бы избежать <...> Сейчас заново поставленные знаки остаются на месте. Пока никто не сбил, стоят, — подытожил Алексей.

Между тем осенью прошлого года своим мнением об обустройстве именно этого объекта с НГС поделился другой житель Новосибирска Юрий Червяткин. Он утверждает, что в 2022 году в районе Дуси Ковальчук, 20 произошла одна из самых запоминающихся аварий. По его воспоминаниям, фура с логотипом «Вайлдберрис» на полном ходу влетела в островок и у нее лопнула шина: дальше, продолжил он, ее увело вбок, она смяла несколько авто и чуть не врезалась в здание магазина.