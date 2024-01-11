«То аварии, то знаки сносят»: новосибирцы ополчились на островки безопасности в Заельцовском районе — что им не нравится

Несколько автомобилистов из Новосибирска обвинили островок безопасности в районе Дуси Ковальчук, 20, в частых авариях. Водители заявили, что в 2023 году оттуда неоднократно пропадали дорожные знаки, которыми обычно оборудуют такие объекты, — горожане полагают, что именно это может быть одной из причин ДТП. К тому же, это не единственный островок микрорайона, к обустройству которого возникают претензии. Почему дорожные сооружения пришлись по вкусу не всем, и все ли знаки сейчас на месте, выясняла корреспондент НГС Анастасия Бичакова.
Снег вместо разметки
В конце декабря 2023 года водитель из Новосибирска Алексей рассказал НГС, что дорожные знаки пропали сразу с двух островков безопасности в районе Дуси Ковальчук, 20. Один из них находится ближе к школе № 131, а второй — к заправке «Прайм».
Я побывала только на последнем. Подъезжая к нему на такси, заметила, что сейчас там — на пешеходном переходе со стертой «зеброй» — всё-таки есть все знаки, обозначающие островок. Однако рассмотреть искусственные выступы, на которых они стоят, с пассажирского сидения почти не удалось. Поначалу для меня они фактически слились в единое полотно с асфальтом.
Полностью разглядеть конструкцию я смогла, лишь когда вышла из машины. Сразу бросились в глаза несколько деталей. Во-первых, островок у АЗС состоит из пары несимметричных подиумов (тот, что слева, — больше), и они засыпаны посеревшим снегом. Из-под него даже не видно бордюров, которыми огорожен объект. Я поймала себя на том, что, пытаясь найти их, щурилась.
Во-вторых, по поим наблюдениям, на асфальте около этого неказистого островка практически нет разметки. По иронии, ее имитируют полосы из такого же грязноватого снега. Если бы я впервые проезжала здесь на авто за рулем, то не исключено, что не избежала бы ДТП, влетев аккурат в бордюр островка. Как говорится, шаг влево, шаг вправо.
Островок опасности
Сами водители хоть и жалуются на оба островка, но тот, который расположен неподалеку от 131-й школы, всё же пугает их сильнее. За полгода сразу два читателя НГС обвинили дорожную конструкцию в частых авариях.
По словам автомобилиста Алексея, одно из последних ДТП, с участием фуры, произошло там утром 27 декабря прошлого года. По версии сибиряка, большегруз наехал на сооружение, после чего его вынесло на ближайшую парковку. В итоге, предполагает очевидец, вместе с ним пострадали еще и другие машины. Водитель не сфотографировал ДТП, сказав, что просто проезжал мимо.
Алексей уверяет, что в тот момент на этом участке дороги отсутствовали нужные дорожные знаки-указатели, которыми должен выделяться островок. Из-за этого мужчина якобы обращался в различные инстанции, в том числе в Госавтоинспекцию. Но предоставить какое-либо подтверждение этому он не смог. Говорит, что, с сотрудниками ГИБДД беседовал по телефону и письменных жалоб туда не отправлял.
Со слов новосибирца, в последующие несколько дней знаки не возвращали на место, а перед Новым годом рядом с островком случилась очередная авария, которую он тоже не успел заснять. По его информации, лишь после этого, примерно за два дня до праздника, «стрелки» были установлены заново.
— На мой взгляд, если бы знаки быстро вернули, то по крайней мере этого ДТП можно было бы избежать <...> Сейчас заново поставленные знаки остаются на месте. Пока никто не сбил, стоят, — подытожил Алексей.
Между тем осенью прошлого года своим мнением об обустройстве именно этого объекта с НГС поделился другой житель Новосибирска Юрий Червяткин. Он утверждает, что в 2022 году в районе Дуси Ковальчук, 20 произошла одна из самых запоминающихся аварий. По его воспоминаниям, фура с логотипом «Вайлдберрис» на полном ходу влетела в островок и у нее лопнула шина: дальше, продолжил он, ее увело вбок, она смяла несколько авто и чуть не врезалась в здание магазина.
Кроме того, Юрий стал очевидцем мелкого ДТП, случившегося на островке рядом со школой в прошедшем ноябре. На кадре с места, который он прислал в редакцию, видно, что плюсом к поврежденной машине там стоял один дорожный знак вместо двух.
Как предполагает Червяткин, одной из причин всех этих аварий может быть то, что грязные бордюры островка сливаются с асфальтом и их плохо видно. Вторая причина — как раз в том, что необходимые знаки якобы появляются там от случая к случаю. Их то ставят, то сносят, заявил сибиряк. В разговоре он назвал сооружение «островком опасности».
Что говорят в МВД
Осенью в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области НГС сообщили, что в минувшем ноябре на островок безопасности около дома на Дуси Ковальчук, 20 наехал «Форд». В целом с начала 2023 года на этом участке было 4 ДТП, и все без пострадавших; а в 2022-м — 0.
В ведомстве добавили, что после ноябрьской аварии выезжали на место и установили, что тогда там стояли все необходимые дорожные знаки.
Для уточнения и подтверждения данных о ДТП и знаках НГС отправил новый запрос в региональную ГИБДД, Центр организации дорожного движения, а также мэрию Новосибирска.
Мнение эксперта
Ранее руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков заявил, что в целом аварии на островках безопасности могут происходить из-за загрязненности и недостаточной освещенности улиц.
— Есть вероятность, что не всегда водители видят бордюрные камни, которыми островки безопасности отделяются от дороги. В результате машины наезжают на них колесом. Этому же может способствовать общая грязь на улицах. Из-за нее бордюр не видно — он должен быть чистым, — считает Вячеслав.
По мнению Ашуркова, еще одна возможная причина ДТП на таких объектах — близость к какому-нибудь выезду, из-за которой автомобили иногда неудачно вписываются в поворот. Но не факт, что это относится к ситуации в Заельцовском районе.
— Островок представляет собой элемент транспортной инфраструктуры. Он нужен, чтобы пешеход, не успевший перейти дорогу, остановился там и подождал, пока проедет транспорт. Полагаю, что конкретно в этом случае (речь об осеннем происшествием на Дуси Ковальчук, 20. — Прим. ред.) островок безопасности расположен близко к какому-то из выездов: то есть, возможно, поворачивающий автомобиль не вписывается в поворот. Хотя я не вижу, где именно здесь поворот, — высказался эксперт.
Ранее в работе дорожной камеры на Большевистской нашли ошибку — из-за нее водителям прилетали штрафы.