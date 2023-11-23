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Островок безопасности в Закельцовском районе, в который врезаются машины, проверила ГИБДД — что нужно исправить

Недавно сибиряк назвал объект «островком опасности»

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Недавно новосибирец обвинил островок безопасности на Дуси Ковальчук, 20 в частых авариях

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Новосибирец Юрий Червяткин обвинил островок безопасности на улице Дуси Ковальчук, 20 в том, что он часто становится причиной аварий. С начала 2023 года там произошло 4 ДТП, сообщили в ответ на запрос НГС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Недавно в разговоре с редакцией Червяткин предположил: аварии могут происходить из-за грязных бордюров островка, которые сливаются с асфальтом. Вторая причина происшествий — в том, что знаки, которыми обычно оборудуют такие объекты, якобы появляются там от случая к случаю.

Как утверждает Юрий, в прошлом году на этом месте случилось ДТП с фурой «Ваилдберрис». По его версии, она врезалась в островок и чуть не въехала в здание магазина. При этом в пресс-службе МВД уверяют, что в 2022 году не было зарегистрировано аварий с наездом на островок.

В ведомстве отметили, что в середине ноября 2023-го на островок наехал «Форд» — происшествие обошлось без пострадавших. Вскоре после него сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место и установили, что там есть необходимые дорожные знаки.

Недавно «Тойота» сбила ребенка на Дуси Ковальчук — пострадавший убежал.

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