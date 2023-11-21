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А был ли мальчик? «Тойота» сбила ребенка на Дуси Ковальчук — пострадавший убежал

Пешеходу на вид около 10 лет

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ДТП произошло днем 21 ноября

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Днем во вторник, 21 ноября, в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук автомобиль сбил ребенка. Однако пострадавший убежал с места аварии.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел около 12:17. 41-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Тойота» со стороны Дачной в сторону Плановой.

— В пути следования совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал: неустановленный пешеход-мальчик (со слов водителя, на вид 10 лет), скрылся с места ДТП, — рассказали в ГИБДД.

На месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии останавливаются.

В начале ноября в Новосибирске автомобиль сбил девушку, когда она переходила дорогу. Момент ДТП попал на видео.

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