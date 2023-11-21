А был ли мальчик? «Тойота» сбила ребенка на Дуси Ковальчук — пострадавший убежал

Днем во вторник, 21 ноября, в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук автомобиль сбил ребенка. Однако пострадавший убежал с места аварии.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, инцидент произошел около 12:17. 41-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Тойота» со стороны Дачной в сторону Плановой.
— В пути следования совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал: неустановленный пешеход-мальчик (со слов водителя, на вид 10 лет), скрылся с места ДТП, — рассказали в ГИБДД.
На месте работали сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии останавливаются.
В начале ноября в Новосибирске автомобиль сбил девушку, когда она переходила дорогу. Момент ДТП попал на видео.