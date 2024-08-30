«После определения подрядчика»: в мэрии Новосибирска назвали сроки замены турникетов на станции «Площадь Ленина»

Работы перенесли на 2025 год Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На станции метро «Площадь Ленина» новые турникеты установят только в следующем году. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Изначально планировалось заменить турникеты на станции в 2024 году. При этом городские власти не называли точную сумму, которую планируют потратить на эти работы. Теперь же ситуация изменилась — сроки перенесли.

— МУП «Новосибирский метрополитен» планирует установить новые турникеты на станции «Площадь Ленина» в 2025 году после проведения соответствующих конкурсных процедур и определения подрядчика, — говорится в ответе мэрии на запрос НГС.

В городской администрации пояснили, что финансирование будет осуществляться за счет собственных средств предприятия, а окончательная сумма станет известна после завершения конкурсных процедур.

Отличительной особенностью новых турникетов, как заявляют в мэрии, станет не только их современный дизайн, но и улучшенные технические характеристики, что обеспечит более комфортное обслуживание пассажиров метрополитена.