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Дороги и транспорт «После определения подрядчика»: в мэрии Новосибирска назвали сроки замены турникетов на станции «Площадь Ленина»

«После определения подрядчика»: в мэрии Новосибирска назвали сроки замены турникетов на станции «Площадь Ленина»

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11 комментариев

Работы перенесли на 2025 год

На станции метро «Площадь Ленина» новые турникеты установят только в следующем году. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Изначально планировалось заменить турникеты на станции в 2024 году. При этом городские власти не называли точную сумму, которую планируют потратить на эти работы. Теперь же ситуация изменилась — сроки перенесли.

— МУП «Новосибирский метрополитен» планирует установить новые турникеты на станции «Площадь Ленина» в 2025 году после проведения соответствующих конкурсных процедур и определения подрядчика, — говорится в ответе мэрии на запрос НГС.

В городской администрации пояснили, что финансирование будет осуществляться за счет собственных средств предприятия, а окончательная сумма станет известна после завершения конкурсных процедур.

Отличительной особенностью новых турникетов, как заявляют в мэрии, станет не только их современный дизайн, но и улучшенные технические характеристики, что обеспечит более комфортное обслуживание пассажиров метрополитена.

Ранее НГС писал, что мэрия Новосибирска заключила соглашение со строителями метро из Белоруссии.

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Новосибирск Метро Турникеты Площадь Ленина
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Комментарии
11
Гость
30 августа 2024, 08:52
Даже не представляю, что такое "улучшенные технические характеристики" турникета. Массаж пяток будет делать в процессе прохода через него? Или кармашек греть, кому надо?
Гость
30 августа 2024, 09:20
Спортивная-то когда наконец откроется?)))
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