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Дороги и транспорт «Нужна документация»: мэрия Новосибирска заключила соглашение со строителями метро из Беларуси

«Нужна документация»: мэрия Новосибирска заключила соглашение со строителями метро из Беларуси

Они помогут с проектированием подземки

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11 комментариев

В Новосибирске объявят конкурс на подготовку проекта продления линии метро

Мэрия Новосибирска заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Минскметропроект». Организация из Республики Беларусь поможет в проектировании метрополитена в городе.

О соглашении сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

— У организации есть значительные компетенции по техническому консультированию, проектированию объектов метро и тоннелей. Для продления линий новосибирского метро нужна актуальная проектная документация, в ближайшее время объявим конкурс, — говорится в сообщении.

Также мэр подчеркнул, что другое направление развития метрополитена — обновление подвижного состава. Правительство региона и Законодательное собрание приняли решение о предоставлении субсидии на это в размере 2,2 миллиарда рублей.

В планах властей — продление Дзержинской линии метрополитена от станции «Золотая Нива» до станций «Молодежная» и «Гусинобродская». НГС выяснил, что пути могут пройти над землей.

В августе в Новосибирске зарегистрировали новое МКУ для развития новосибирского метрополитена. Его возглавил Андрей Кебак, который в 2018 году он занимал должность замначальника «Сибуправтодора»

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Комментарии
11
трям-брям
27 августа 2024, 13:55
Это какая-то трагикомедия.
мир во всём мире
27 августа 2024, 13:54
Нужна документация (перевод)- Нужно решить кому и сколько вам занести денег.
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