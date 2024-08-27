«Нужна документация»: мэрия Новосибирска заключила соглашение со строителями метро из Беларуси

В Новосибирске объявят конкурс на подготовку проекта продления линии метро Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мэрия Новосибирска заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Минскметропроект». Организация из Республики Беларусь поможет в проектировании метрополитена в городе.

О соглашении сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

— У организации есть значительные компетенции по техническому консультированию, проектированию объектов метро и тоннелей. Для продления линий новосибирского метро нужна актуальная проектная документация, в ближайшее время объявим конкурс, — говорится в сообщении.

Также мэр подчеркнул, что другое направление развития метрополитена — обновление подвижного состава. Правительство региона и Законодательное собрание приняли решение о предоставлении субсидии на это в размере 2,2 миллиарда рублей.

В планах властей — продление Дзержинской линии метрополитена от станции «Золотая Нива» до станций «Молодежная» и «Гусинобродская». НГС выяснил, что пути могут пройти над землей.

В августе в Новосибирске зарегистрировали новое МКУ для развития новосибирского метрополитена. Его возглавил Андрей Кебак, который в 2018 году он занимал должность замначальника «Сибуправтодора»