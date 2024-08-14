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Дороги и транспорт Власти создали новое МКУ для развития новосибирского метро — его возглавил экс-замначальника «Сибуправтодора»

Власти создали новое МКУ для развития новосибирского метро — его возглавил экс-замначальника «Сибуправтодора»

Управление займет место «Метро МиРа»

2 539
44 комментария
Доверие к старому муниципальному предприятию у властей пропало, пришлось создавать новое

Власти Новосибирска официально создали новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», которое заменит «Метро МиР». Его возглавил бывший заместитель начальника «Сибуправтодора».

МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» зарегистрировали 12 августа этого года, говорится на сайте Rusprofile. Директором учреждения назначен Андрей Кебак. В 2018 году он занимал должность замначальника «Сибуправтодора». По данным источника НГС, управление займется пересмотром планов по развитию метро. На момент публикации дозвониться до руководителя не удалось.

Новое МКУ, которое создала мэрия, будет заниматься развитием линий метрополитена, проектированием и строительством подземных транспортных сооружений и сопутствующих им наземных объектов. «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» создали для оптимизации работы муниципальных органов.

Управление сформировали взамен МП «Метро МиР», которое, в том числе, занималось проектированием станции метро «Спортивная» и Дзержинской линии. Доверие к проектировщикам предприятия, как ранее заявлял губернатор Андрей Травников, пропало.

— Со стороны руководства была удивительная доверчивость к проектной организации. «Метро МиР» очень уверило руководство города, что документацию на Дзержинскую линию 2012 года не надо переделывать, что она пройдет экспертизу, и документацию на «Спортивную» тоже корректировать не надо. Сойдет и так, — рассказывал губернатор в прямом эфире телеканала «ОТС». — Иллюзии у руководства исчезли.

Бывший директор МП «Метро Мир» Александр Мысик находится под следствием. Против него возбудили три уголовных дела. Чиновника обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. В марте Александра Мысика отпустили под домашний арест.

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Комментарии
46
Серж горелый
14 августа 2024, 19:26
возглавил экс-замначальника «Сибуправтодора» - очень хорошо виден результат работы, с дорогами же в Новосибирске все хорошо (не очень)
Татьяна 53
14 августа 2024, 18:28
Сколько создано разных МКУ, хорошо бы если от этого появились новые станции метро
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