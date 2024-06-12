Новые турникеты и двери появятся на двух станциях новосибирского метро

Обновить технику планируют в этом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На станции метро «Площадь Ленина» в этом году планируют заменить турникеты. Об этом НГС в ответ на запрос сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



— Новосибирский метрополитен планирует замену турникетов автоматических контрольно-пропускных пунктов, исходя из финансовой возможности предприятия. В 2024 году планируется начать работу по замене турникетов на станции «Площадь Ленина», — говорится в ответе на запрос.



Как отметили в муниципалитете, точная стоимость работ будет определена по результатам госзакупки.



Также в этом году начнутся работы по замене входных дверей на станции метро «Площадь Маркса». Точная сумма на их обновление пока неизвестная.

