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Дороги и транспорт эксклюзив Новые турникеты и двери появятся на двух станциях новосибирского метро

Новые турникеты и двери появятся на двух станциях новосибирского метро

Сколько средств на это потратят пока неизвестно

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Обновить технику планируют в этом году

На станции метро «Площадь Ленина» в этом году планируют заменить турникеты. Об этом НГС в ответ на запрос сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

— Новосибирский метрополитен планирует замену турникетов автоматических контрольно-пропускных пунктов, исходя из финансовой возможности предприятия. В 2024 году планируется начать работу по замене турникетов на станции «Площадь Ленина», — говорится в ответе на запрос.

Как отметили в муниципалитете, точная стоимость работ будет определена по результатам госзакупки.

Также в этом году начнутся работы по замене входных дверей на станции метро «Площадь Маркса». Точная сумма на их обновление пока неизвестная.

Сейчас новые турникеты установлены на станции метро «Речной вокзал» и на строящейся «Спортивной». На «Речном вокзале» их установили в конце 2021 года, на новое оборудование потратили около 25 миллионов рублей.

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