Новые турникеты и двери появятся на двух станциях новосибирского метро

На станции метро «Площадь Ленина» в этом году планируют заменить турникеты. Об этом НГС в ответ на запрос сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
— Новосибирский метрополитен планирует замену турникетов автоматических контрольно-пропускных пунктов, исходя из финансовой возможности предприятия. В 2024 году планируется начать работу по замене турникетов на станции «Площадь Ленина», — говорится в ответе на запрос.
Как отметили в муниципалитете, точная стоимость работ будет определена по результатам госзакупки.
Также в этом году начнутся работы по замене входных дверей на станции метро «Площадь Маркса». Точная сумма на их обновление пока неизвестная.
Сейчас новые турникеты установлены на станции метро «Речной вокзал» и на строящейся «Спортивной». На «Речном вокзале» их установили в конце 2021 года, на новое оборудование потратили около 25 миллионов рублей.