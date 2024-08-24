НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+20°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 740мм 76%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61
Барная столица Сибири
100 новосибирцев судятся с СГК
Выгодно ли платить по QR-коду
Школьные поборы
Необычные ученики в школах
Мы в Telegram
Дороги и транспорт обзор «Всё убито, ямы и кочки»: Новосибирск оказался в числе аутсайдеров из-за дорог — смотрим, где лучше не ездить

«Всё убито, ямы и кочки»: Новосибирск оказался в числе аутсайдеров из-за дорог — смотрим, где лучше не ездить

Мы спросили наших читателей об идеальных и самых непроходимых дорогах в городе — вот что получилось

1 105
23 комментария

Новосибирская область оказалась 43-й среди 85 регионов Сибири по качеству дорог

Только чуть более 50% дорог в Новосибирской области, как выяснилось, отвечают нормативным требованиям. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг, исследовавшие автомобильные дороги в России. Новосибирская область заняла 43 место среди 85 регионов по показателю качества дорог. Лучшими в Сибирском федеральном округе стали Кузбасс (15 место) и Красноярский край (21 место), а вот наш регион среди аутсайдеров — хуже ситуация только в Омской области (59), Республике Алтай (76) и Алтайском крае (80). Плохие дороги — это данность, с которой новосибирцы живут уже не один десяток лет, а также постоянный источник недовольства. На этот раз мы решили спросить у наших читателей, где в городе самые убитые дороги, а в каком месте дорожное полотно можно назвать идеальным. Хороших примеров оказалось совсем мало, а вот критики — хоть отбавляй. Подробности — в этом материале.

От лучшего к худшему

В 2024 году в Новосибирске должны отремонтировать 19 километров дорог и потратить на это 1 миллиард рублей из областного бюджета. Но внушительные цифры и амбициозные планы не внушают доверия горожанам: вот и сейчас они написали редакции НГС, что положительных изменений в плане ремонта дорог не ждут и практически не видят. Хотя немного позитива мы все-таки обнаружили.

— В Первомайке хорошие дороги, без иронии, — написал в нашем телеграм-канале пользователь Евгений Пташников.

Дороги в Первомайском районе наши читатели называют одними из лучших в городе

Это мнение оказалось не единичным, и Евгения Пташникова поддержали еще восемь человек. О какой именно части Первомайки идет речь, наш читатель не пояснил, но если обратиться к отзывам в 2ГИС, становится понятно, что район все-таки неоднороден: здесь активно хвалят улицы Первомайская, Эйхе и Заречная, но ругают Баганскую — из-за ям и сплошной колеи.

Судя по планам властей на этот год, дороги на Первомайке должны стать еще лучше: на этот раз отремонтируют улицу Героев Революции, одну из основных в районе.

Хорошей посчитали дорогу на улице Комсомольской в Северно-Чемском жилмассиве, которую, как написал читатель с ником I.V.1983, недавно «закатали». Но в отзывах к 2ГИС сплошной негатив: пользователи говорят о плотном потоке, вечных пробках и авариях. Но все комментарии датированы прошлым годом, поэтому вполне вероятно, что ситуация исправилась.

С Родниками, кажется, есть свои нюансы: для кого-то дороги здесь вполне приличного качества, но другие активно их критикуют

В числе мест с лучшими дорогами в городе наши читатели упоминают Родники. Но пользователи 2ГИС с этим категорически не согласны. Четыре последних отзыва — это красочные описания дорог в микрорайоне, которые оставляют желать лучшего.

— Застраивают как в Шанхае, а с дорогами делать ничего не хотят. Три дороги, две из них — по сути, по одной полосе, Красный проспект даже никто не думает продлевать для разгрузки. После зимы дороги тают вместе со снегом, ямы очень глубокие, и их много. Кто поставил 5 звёзд — подвески ваших автомобилей с вами не согласны, — пишет Алеша Ладо.

В этом году ремонт должен затронуть улицу Тюленина, начиная от пересечения от улицы Земнухова до магазина «Кристалл».

«Ямы, водопады, озера»

Кандидатов на звание худших участков в Новосибирске оказалось множество. Чаще всего наши читатели упоминали Толмачевское шоссе и улицу Титова — обе находятся в левобережье.

— Подъезд к «Пригородному простору» — всё убито, ямы и кочки, — написала пользовательница под ником Miea.

В 2ГИС с ней согласны и называют подъезд к «Пригородному простору» «адским местом». В начале этого года власти искали подрядчика на ремонт шоссе, за услуги готовы были заплатить чуть больше 20 миллионов рублей.

На Титова, как замечают читатели, уже начали ремонт

Улица Титова тоже получила порцию критики: невозможно проехать, яма на яме, ухабы и колдобины.

— Весь Западный жилмассив, особенно улица Титова на пересечении с Пермской и поворот на Оборонной в сторону Полтавской — яма на яме, — уверяет читатель с ником Дарк ривер (с ним согласны еще 14 человек).

Вообще левобережье в своих ответах читатели НГС упоминали гораздо чаще правого берега, причем самыми непроходимыми называли дороги Западного и Юго-Западного микрорайонов.

— От Западного до Юго-Западного ехал не так давно — вот там реально богом забытое место будто, — поделился Slv dn.

Так ситуация выглядит на левом берегу

Улицу Связистов также указывали неоднократно, особенно перекресток на Связистов с Забалуева.

— Связистов от Титова до Широкой была раньше хоть с ямами, а теперь только направления остались, — отмечает Юлия Мухаметова.

— Улица всегда как после боевых действий, — добавляет в 2ГИС Ольга Гранова не так давно, 18 августа.

В лидерах и улица 2-я Станционная, по которой многие направляются к микрорайону «Дивногорский», селу Марусино и поселку Приобский.

— Дороги нет вообще, — объясняет Анна Терентьева в ответ на вопрос, почему считает дорогу одной из худших в городе.

Глядя на комментарии в 2ГИС, с ней сложно не согласиться: пользователи указывают на развалившийся тротуар, кочки и разбитый асфальт. Большая часть комментариев к 2-й Станционной посвящены пробкам на этой улице.

Так Тюменская выглядит весной

Часто новосибирцы ругали дороги в районе «Меги»: например, улицу Тюменскую, где расположены дачи.

— Улица, где в пробках пропадают лучшие часы жизни, — пишет Сергей Треков в 2ГИС.

— Вдоль садов на Тюменской яма на яме. И участок-то небольшой. Асфальта не хватило? — добавляет в нашем телеграм-канале Марина FRF. — Этот участок постоянно в воде во время дождей, и все ямы в воде, прям напрягает все эти ямы запоминать.

В антитопе также улицы Виктора Уса, Мира, особенно разворот на трамвайных путях на пересечении с Брюллова, ухабистая Беловежская, по которой, как пишут наши читатели, невозможно проехать к гаражам, и перекресток Громова — Зорге.

Разворот на трамвайных путях на улице Мира

— После дождя на пешеходном переходе можно переплыть только на лодке, — описывает обстановку в этом месте Виктория Ларькина.

Большая порция критики досталась и дублеру Петухова.

— Ямы, водопады, озера. Люди пройти не могут! — отмечает Константин Заслонов.

«Это не дорога, это котлованы от беспилотников»

На правом берегу тоже есть совершенно непроходимые дороги. Например, улица 1905 года, особенно в районе школ №9 и 37, и Тайгинская, где, как пишут читатели, пробки в любое время суток.

Мест с плохими дорогами в правобережье, как считают наши читатели, меньше, чем на левом берегу

Досталось и улице Авиастроителей, на которой недавно провели ремонт, но, как оказалось, передвигаться там легче не стало.

— Авиастроителей закатали вроде, а про ливневки забыли: на пересечении с 25 лет октября ручей, пешеходы перепрыгивают, — говорит читательница под ником Мария Мария.

Она же отмечает, что всё плохо и на проспекте Дзержинского на отрезке от Волочаевской до Трикотажной — в одном из рядов глубокие ямы.

Дорожный ремонт на проспекте Дзержинского выполняли в 2023 году

— Автогенная. Это не дорога, это котлованы от беспилотников, — пишет читательница Наталья, и с ней согласны еще пятеро читателей.

Они уточняют: особенно тяжело проехать на участке от Панфиловцев до Никитина. Пользователи 2ГИС с ними согласны: дороге ставят 1,2 балла из 5 и задаются вопросом: «А где асфальт?».

Безымянная дорога на окраине Октябрьского района, ведущая из поселка Новолуговое к улице Выборной, тоже была раскритикована читателями: асфальт кое-где отсутствует вообще и повсюду глубокие ямы, которые еще нужно умудриться аккуратно объехать.

Плохие дороги нашлись не только на окраине, но и в самом центре. В частности, читательница под ником Татьяна Танистая называет Серебренниковскую:

— Особенно радует новая разметка на ямах и ограничения 40 км/ч, хотя там больше 20-ти ехать нельзя — убьешься.

Почему все так плохо с дорогами в Новосибирске

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов говорит, что 43-е место региона среди российских в недавнем рейтинге РИА Новости свидетельствует о недоработках в дорожной отрасли. По его мнению, такая низкая позиция не может быть у области, претендующей на звание столицы федерального округа.

— Я осторожно и довольно скептически, наверное, отношусь к такому рейтингованию, поскольку те процедуры по учету технического состояния, которые регламентированы законом, по крайней мере на уровне Новосибирской области не делаются. У нас, например, не проводится комплексная диагностика, так как это предписывает закон для того, чтобы собрать актуальную, достоверную и полную информацию о техническом состоянии дорог. Экспертные оценки ничего общего с тем, как это регламентировано законом, не имеют. Так что по рейтингам есть вопросы, — прокомментировал он.

Эксперт уверен, что денег на дороги в регионе выделяют достаточно

Александр Стефанов также добавил, что в Новосибирской области выделяется «беспрецедентное» количество средств на дороги, но есть вопросы к тому, как эти средства расходуются.

— Либо это у нас через 2−3 года разваливается, и мы снова как бы у разбитого корыта оказываемся, либо мы все-таки будем обеспечивать сохранность дорог. Вот в этом и заключается суть успеха. То, что кемеровчане нас в этом плане опередили, значит, что они смогли эти средства вкладывать более эффективно, более рачительно, с более долгосрочным эффектом, — резюмировал он.

В то же время эксперт отметил, что кое-какие позитивные изменения в сфере дорожного строительства и обслуживания у нас все же есть. В частности, сейчас в Новосибирской области начали заниматься диагностикой сети и составлением проектов организации дорожного движения.

— Ну и вообще, в целом, у нас та дорожная сеть, которая в нормативное состояние приведена и в таком состоянии осталась к сегодняшнему моменту, — это тоже плюс, — заметил Александр Стефанов. — Могло ли быть лучше за те же самые деньги? Ну, наверное, да, могло быть и лучше. Будем надеяться, что будет проведена работа над ошибками.

В Ленинском районе Новосибирска после дождя затопило дорогу, проходящую от жилого комплекса «Лето» на улице Ивана Севастьянова до домов на улице Связистов. Местная жительница заявила, что ситуация происходит не в первый раз.

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Качество дорог Худшие дороги в России Рейтинг Отзывы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
солдат
24 августа 2024, 10:18
Всё плохо - потому что всё делается на отвали ...и явно во всех этих работах есть личная заинтересованность заказчиков и исполнителей ...
mr.Mister.
24 августа 2024, 10:26
Да провинция которая ещё не отошла от привычки воровать на дорогах. И это прям везде сильно чувствуется. В Гудмане сидят должники у которых всё почти в залоге в банке в Птичке просто должники в Жерарне тоже самое. И все с умным видом рассказывают как они умеют делать хорошие деньги... Да никак. Воровать вот всё что умеете.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Рекомендуем
Знакомства

Дарья,49

Костя,24

Kris,32

m-1989,56

Александра,43

Никита,23

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление