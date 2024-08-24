«Всё убито, ямы и кочки»: Новосибирск оказался в числе аутсайдеров из-за дорог — смотрим, где лучше не ездить

Новосибирская область оказалась 43-й среди 85 регионов Сибири по качеству дорог Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Только чуть более 50% дорог в Новосибирской области, как выяснилось, отвечают нормативным требованиям. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг, исследовавшие автомобильные дороги в России. Новосибирская область заняла 43 место среди 85 регионов по показателю качества дорог. Лучшими в Сибирском федеральном округе стали Кузбасс (15 место) и Красноярский край (21 место), а вот наш регион среди аутсайдеров — хуже ситуация только в Омской области (59), Республике Алтай (76) и Алтайском крае (80). Плохие дороги — это данность, с которой новосибирцы живут уже не один десяток лет, а также постоянный источник недовольства. На этот раз мы решили спросить у наших читателей, где в городе самые убитые дороги, а в каком месте дорожное полотно можно назвать идеальным. Хороших примеров оказалось совсем мало, а вот критики — хоть отбавляй. Подробности — в этом материале.

От лучшего к худшему

В 2024 году в Новосибирске должны отремонтировать 19 километров дорог и потратить на это 1 миллиард рублей из областного бюджета. Но внушительные цифры и амбициозные планы не внушают доверия горожанам: вот и сейчас они написали редакции НГС, что положительных изменений в плане ремонта дорог не ждут и практически не видят. Хотя немного позитива мы все-таки обнаружили.

— В Первомайке хорошие дороги, без иронии, — написал в нашем телеграм-канале пользователь Евгений Пташников.

Дороги в Первомайском районе наши читатели называют одними из лучших в городе Источник: Алина Скитович / NGS.ru











Это мнение оказалось не единичным, и Евгения Пташникова поддержали еще восемь человек. О какой именно части Первомайки идет речь, наш читатель не пояснил, но если обратиться к отзывам в 2ГИС, становится понятно, что район все-таки неоднороден: здесь активно хвалят улицы Первомайская, Эйхе и Заречная, но ругают Баганскую — из-за ям и сплошной колеи.

Судя по планам властей на этот год, дороги на Первомайке должны стать еще лучше: на этот раз отремонтируют улицу Героев Революции, одну из основных в районе.

Хорошей посчитали дорогу на улице Комсомольской в Северно-Чемском жилмассиве, которую, как написал читатель с ником I.V.1983, недавно «закатали». Но в отзывах к 2ГИС сплошной негатив: пользователи говорят о плотном потоке, вечных пробках и авариях. Но все комментарии датированы прошлым годом, поэтому вполне вероятно, что ситуация исправилась.

С Родниками, кажется, есть свои нюансы: для кого-то дороги здесь вполне приличного качества, но другие активно их критикуют Источник: Татьяна Кривенко / NGS.ru











В числе мест с лучшими дорогами в городе наши читатели упоминают Родники. Но пользователи 2ГИС с этим категорически не согласны. Четыре последних отзыва — это красочные описания дорог в микрорайоне, которые оставляют желать лучшего.

— Застраивают как в Шанхае, а с дорогами делать ничего не хотят. Три дороги, две из них — по сути, по одной полосе, Красный проспект даже никто не думает продлевать для разгрузки. После зимы дороги тают вместе со снегом, ямы очень глубокие, и их много. Кто поставил 5 звёзд — подвески ваших автомобилей с вами не согласны, — пишет Алеша Ладо.

В этом году ремонт должен затронуть улицу Тюленина, начиная от пересечения от улицы Земнухова до магазина «Кристалл».

«Ямы, водопады, озера»

Кандидатов на звание худших участков в Новосибирске оказалось множество. Чаще всего наши читатели упоминали Толмачевское шоссе и улицу Титова — обе находятся в левобережье.

— Подъезд к «Пригородному простору» — всё убито, ямы и кочки, — написала пользовательница под ником Miea.

В 2ГИС с ней согласны и называют подъезд к «Пригородному простору» «адским местом». В начале этого года власти искали подрядчика на ремонт шоссе, за услуги готовы были заплатить чуть больше 20 миллионов рублей.

На Титова, как замечают читатели, уже начали ремонт Источник: читатель НГС











Улица Титова тоже получила порцию критики: невозможно проехать, яма на яме, ухабы и колдобины.

— Весь Западный жилмассив, особенно улица Титова на пересечении с Пермской и поворот на Оборонной в сторону Полтавской — яма на яме, — уверяет читатель с ником Дарк ривер (с ним согласны еще 14 человек).

Вообще левобережье в своих ответах читатели НГС упоминали гораздо чаще правого берега, причем самыми непроходимыми называли дороги Западного и Юго-Западного микрорайонов.

— От Западного до Юго-Западного ехал не так давно — вот там реально богом забытое место будто, — поделился Slv dn.

Так ситуация выглядит на левом берегу Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Улицу Связистов также указывали неоднократно, особенно перекресток на Связистов с Забалуева.

— Связистов от Титова до Широкой была раньше хоть с ямами, а теперь только направления остались, — отмечает Юлия Мухаметова.

— Улица всегда как после боевых действий, — добавляет в 2ГИС Ольга Гранова не так давно, 18 августа.

В лидерах и улица 2-я Станционная, по которой многие направляются к микрорайону «Дивногорский», селу Марусино и поселку Приобский.

— Дороги нет вообще, — объясняет Анна Терентьева в ответ на вопрос, почему считает дорогу одной из худших в городе.

Глядя на комментарии в 2ГИС, с ней сложно не согласиться: пользователи указывают на развалившийся тротуар, кочки и разбитый асфальт. Большая часть комментариев к 2-й Станционной посвящены пробкам на этой улице.

Так Тюменская выглядит весной Источник: @donotwake / NGS.ru











Часто новосибирцы ругали дороги в районе «Меги»: например, улицу Тюменскую, где расположены дачи.

— Улица, где в пробках пропадают лучшие часы жизни, — пишет Сергей Треков в 2ГИС.

— Вдоль садов на Тюменской яма на яме. И участок-то небольшой. Асфальта не хватило? — добавляет в нашем телеграм-канале Марина FRF. — Этот участок постоянно в воде во время дождей, и все ямы в воде, прям напрягает все эти ямы запоминать.

В антитопе также улицы Виктора Уса, Мира, особенно разворот на трамвайных путях на пересечении с Брюллова, ухабистая Беловежская, по которой, как пишут наши читатели, невозможно проехать к гаражам, и перекресток Громова — Зорге.

Разворот на трамвайных путях на улице Мира Источник: читатель НГС











— После дождя на пешеходном переходе можно переплыть только на лодке, — описывает обстановку в этом месте Виктория Ларькина.

Большая порция критики досталась и дублеру Петухова.

— Ямы, водопады, озера. Люди пройти не могут! — отмечает Константин Заслонов.

«Это не дорога, это котлованы от беспилотников»

На правом берегу тоже есть совершенно непроходимые дороги. Например, улица 1905 года, особенно в районе школ №9 и 37, и Тайгинская, где, как пишут читатели, пробки в любое время суток.

Мест с плохими дорогами в правобережье, как считают наши читатели, меньше, чем на левом берегу Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Досталось и улице Авиастроителей, на которой недавно провели ремонт, но, как оказалось, передвигаться там легче не стало.

— Авиастроителей закатали вроде, а про ливневки забыли: на пересечении с 25 лет октября ручей, пешеходы перепрыгивают, — говорит читательница под ником Мария Мария.

Она же отмечает, что всё плохо и на проспекте Дзержинского на отрезке от Волочаевской до Трикотажной — в одном из рядов глубокие ямы.

Дорожный ремонт на проспекте Дзержинского выполняли в 2023 году Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Автогенная. Это не дорога, это котлованы от беспилотников, — пишет читательница Наталья, и с ней согласны еще пятеро читателей.

Они уточняют: особенно тяжело проехать на участке от Панфиловцев до Никитина. Пользователи 2ГИС с ними согласны: дороге ставят 1,2 балла из 5 и задаются вопросом: «А где асфальт?».

Безымянная дорога на окраине Октябрьского района, ведущая из поселка Новолуговое к улице Выборной, тоже была раскритикована читателями: асфальт кое-где отсутствует вообще и повсюду глубокие ямы, которые еще нужно умудриться аккуратно объехать.

Плохие дороги нашлись не только на окраине, но и в самом центре. В частности, читательница под ником Татьяна Танистая называет Серебренниковскую:

— Особенно радует новая разметка на ямах и ограничения 40 км/ч, хотя там больше 20-ти ехать нельзя — убьешься.

Почему все так плохо с дорогами в Новосибирске

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов говорит, что 43-е место региона среди российских в недавнем рейтинге РИА Новости свидетельствует о недоработках в дорожной отрасли. По его мнению, такая низкая позиция не может быть у области, претендующей на звание столицы федерального округа.

— Я осторожно и довольно скептически, наверное, отношусь к такому рейтингованию, поскольку те процедуры по учету технического состояния, которые регламентированы законом, по крайней мере на уровне Новосибирской области не делаются. У нас, например, не проводится комплексная диагностика, так как это предписывает закон для того, чтобы собрать актуальную, достоверную и полную информацию о техническом состоянии дорог. Экспертные оценки ничего общего с тем, как это регламентировано законом, не имеют. Так что по рейтингам есть вопросы, — прокомментировал он.

Эксперт уверен, что денег на дороги в регионе выделяют достаточно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Александр Стефанов также добавил, что в Новосибирской области выделяется «беспрецедентное» количество средств на дороги, но есть вопросы к тому, как эти средства расходуются.

— Либо это у нас через 2−3 года разваливается, и мы снова как бы у разбитого корыта оказываемся, либо мы все-таки будем обеспечивать сохранность дорог. Вот в этом и заключается суть успеха. То, что кемеровчане нас в этом плане опередили, значит, что они смогли эти средства вкладывать более эффективно, более рачительно, с более долгосрочным эффектом, — резюмировал он.

В то же время эксперт отметил, что кое-какие позитивные изменения в сфере дорожного строительства и обслуживания у нас все же есть. В частности, сейчас в Новосибирской области начали заниматься диагностикой сети и составлением проектов организации дорожного движения.

— Ну и вообще, в целом, у нас та дорожная сеть, которая в нормативное состояние приведена и в таком состоянии осталась к сегодняшнему моменту, — это тоже плюс, — заметил Александр Стефанов. — Могло ли быть лучше за те же самые деньги? Ну, наверное, да, могло быть и лучше. Будем надеяться, что будет проведена работа над ошибками.

В Ленинском районе Новосибирска после дождя затопило дорогу, проходящую от жилого комплекса «Лето» на улице Ивана Севастьянова до домов на улице Связистов. Местная жительница заявила, что ситуация происходит не в первый раз.