Вода не уходит сутками: у нового ЖК на левом берегу затопило дорогу — видео с машинами

В Ленинском районе Новосибирска после дождя затопило дорогу. Местная жительница заявила, что ситуация происходит не в первый раз.
Как рассказала НГС сибирячка Анастасия, речь идёт о дороге, проходящей от жилого комплекса «Лето» на улице Ивана Севатьянова до домов на улице Связистов.
— Каждый раз после дождя топит дорогу. На затапливаемом участке вообще нет ливневок, они есть на дороге, но на участке выше — нет. После утреннего дождя до сих пор лужа протяженностью почти 200 метров и шириной около 20-ти. Тротуары затоплены, машины тонут, — говорит Анастасия.
Сибирячка отметила, что жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой решить эту ситуацию.
— Проблеме уже несколько лет. Участок составляет около 100 метров. Вода не уходит несколько суток, — добавила Анастасия.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.
Ранее НГС писал о том, как на Новосибирск обрушился ливень с сильным ветром.
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