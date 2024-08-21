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Дороги и транспорт Вода не уходит сутками: у нового ЖК на левом берегу затопило дорогу — видео с машинами

Вода не уходит сутками: у нового ЖК на левом берегу затопило дорогу — видео с машинами

По словам местной жительницы, проблеме уже несколько лет

2 785
17 комментариев

Протяженность проблемного участка — около 100 метров

В Ленинском районе Новосибирска после дождя затопило дорогу. Местная жительница заявила, что ситуация происходит не в первый раз.

Как рассказала НГС сибирячка Анастасия, речь идёт о дороге, проходящей от жилого комплекса «Лето» на улице Ивана Севатьянова до домов на улице Связистов.

— Каждый раз после дождя топит дорогу. На затапливаемом участке вообще нет ливневок, они есть на дороге, но на участке выше — нет. После утреннего дождя до сих пор лужа протяженностью почти 200 метров и шириной около 20-ти. Тротуары затоплены, машины тонут, — говорит Анастасия.

Сибирячка отметила, что жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой решить эту ситуацию.

— Проблеме уже несколько лет. Участок составляет около 100 метров. Вода не уходит несколько суток, — добавила Анастасия.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как на Новосибирск обрушился ливень с сильным ветром.

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Комментарии
17
MariSha
21 августа 2024, 14:37
Севатьянова? Это где?
Татьяна 53
21 августа 2024, 13:52
В этой ситуации только пожалеть жителей и остаётся.
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