Вода не уходит сутками: у нового ЖК на левом берегу затопило дорогу — видео с машинами

Протяженность проблемного участка — около 100 метров Источник: читательница НГС











В Ленинском районе Новосибирска после дождя затопило дорогу. Местная жительница заявила, что ситуация происходит не в первый раз.

Как рассказала НГС сибирячка Анастасия, речь идёт о дороге, проходящей от жилого комплекса «Лето» на улице Ивана Севатьянова до домов на улице Связистов.

— Каждый раз после дождя топит дорогу. На затапливаемом участке вообще нет ливневок, они есть на дороге, но на участке выше — нет. После утреннего дождя до сих пор лужа протяженностью почти 200 метров и шириной около 20-ти. Тротуары затоплены, машины тонут, — говорит Анастасия.

Источник: Читательница НГС

Сибирячка отметила, что жители неоднократно обращались к городским властям с просьбой решить эту ситуацию.

— Проблеме уже несколько лет. Участок составляет около 100 метров. Вода не уходит несколько суток, — добавила Анастасия.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответа материал будет дополнен.

Ранее НГС писал о том, как на Новосибирск обрушился ливень с сильным ветром.