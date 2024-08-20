Льет дождь и качает деревья: на Новосибирск обрушился ливень с сильным ветром — видео с городских улиц

читательница НГС Елена Источник: В Новосибирске начался сильный ливень











В Новосибирске начался сильный ливень. Дождь обрушился на город вечером во вторник, 20 августа.

Читатели НГС прислали редакции кадры непогоды. Так, житель Новосибирска Александр снял на видео, как рядом с его домом на улице Державина под дождем раскачивает деревья — в городе сильный ветер.

читатель НГС Александр Источник: Жители Новосибирска сняли непогоду на видео

Жительница Новосибирска Елена прислала редакции кадры, снятые с улицы Гоголя. На них видно, как вода заливает дворовую территорию.

читательница НГС Елена Источник: На кадрах видно дождь и сильный ветер

По информации «Яндекс.Погоды», в ближайшие два часа осадки не прекратятся. На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что 21 августа в Новосибирске ночью местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, его скорость составит 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.