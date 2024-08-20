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Город Льет дождь и качает деревья: на Новосибирск обрушился ливень с сильным ветром — видео с городских улиц

Льет дождь и качает деревья: на Новосибирск обрушился ливень с сильным ветром — видео с городских улиц

По данным «Яндекс.Погоды», осадки не прекратятся в ближайшие два часа

5 346
23 комментария

читательница НГС Елена

В Новосибирске начался сильный ливень. Дождь обрушился на город вечером во вторник, 20 августа.

Читатели НГС прислали редакции кадры непогоды. Так, житель Новосибирска Александр снял на видео, как рядом с его домом на улице Державина под дождем раскачивает деревья — в городе сильный ветер.

читатель НГС Александр

Жительница Новосибирска Елена прислала редакции кадры, снятые с улицы Гоголя. На них видно, как вода заливает дворовую территорию.

читательница НГС Елена

По информации «Яндекс.Погоды», в ближайшие два часа осадки не прекратятся. На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что 21 августа в Новосибирске ночью местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, его скорость составит 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

20 августа МЧС предупредило новосибирцев о непогоде. По информации ведомства, 21 августа в регионе ожидаются местами дожди, грозы, ливни и град.

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Ливень Дождь Погода Новосибирск
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Комментарии
23
pelesov2016@ngs.ru
20 августа 2024, 20:37
20.36 на Родниках дожля нет.
ната
20 августа 2024, 20:59
шла пешком с Волочаевской до Ползунова на Саду Дзержинского меня настиг ливень , чуть не смыло,зонт спас только верхнюю часть тела.Жесть.Хорошо что дождь теплый.
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