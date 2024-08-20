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МЧС предупредило новосибирцев о дождях и граде

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Город «Грозы, ливни, град»: МЧС предупредило новосибирцев о дождях и сильном ветре

«Грозы, ливни, град»: МЧС предупредило новосибирцев о дождях и сильном ветре

Непогода ожидается в среду, 21 августа

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Об этом предупреждает МЧС

В Новосибирской области в среду, 21 августа, прогнозируется непогода. В регионе ожидаются местами дожди, грозы, ливни и град. Об этом предупреждает МЧС.

Сообщение ведомство разослало жителям региона 20 августа.

— Ожидаются местами дожди, грозы, ливни, град, при грозах шквалы ветра до 19 метров в секунду в Новосибирской области 21 августа, — сказано в сообщении. — Будьте внимательны и осторожны.

Непогода прогнозируется 21 августа

Накануне синоптики дали прогноз погоды на ближайшие несколько дней в Новосибирске. В регионе сохранится пасмурная и дождливая погода.

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Комментарии
1
урлулуу
20 августа 2024, 17:44
мэчээс я вас последний раз предупреждаю-не смейте меня предупреждать!
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