«Грозы, ливни, град»: МЧС предупредило новосибирцев о дождях и сильном ветре

В Новосибирской области в среду, 21 августа, прогнозируется непогода. В регионе ожидаются местами дожди, грозы, ливни и град. Об этом предупреждает МЧС.
Сообщение ведомство разослало жителям региона 20 августа.
— Ожидаются местами дожди, грозы, ливни, град, при грозах шквалы ветра до 19 метров в секунду в Новосибирской области 21 августа, — сказано в сообщении. — Будьте внимательны и осторожны.
Накануне синоптики дали прогноз погоды на ближайшие несколько дней в Новосибирске. В регионе сохранится пасмурная и дождливая погода.