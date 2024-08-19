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Лето Затяжные осадки и +25 градусов: что еще ждёт новосибирцев в ближайшие три дня

Затяжные осадки и +25 градусов: что еще ждёт новосибирцев в ближайшие три дня

Местами по области возможен град

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1 комментарий

Без зонтика на улицу лучше не выходить

В Новосибирске сохранится пасмурная и дождливая погода с 20 по 22 августа. Об этом НГС рассказали специалисты «Западно-Сибирского УГМС».

— Ожидаем осадки во все три дня. Местами ожидаются сильные ливни с грозой, возможен град. По утрам ожидаются туманы, — объяснили синоптики.

В ночь на 20 августа в области дожди будут идти почти весь день, температура в ночные часы — +7...+12 градусов. Днём столбики термометров будут колебаться от +19 до +24 градусов.

21 августа температура воздуха днём будет составлять от +20 до +25 градусов, ночью — от +6 до 11 градусов. Вновь ожидаются обильные дожди.

В четверг, 22 августа, в регионе сохранится примерно такая же погода. Столбики термометров будут колебаться от +20 до +25 градусов, ночью – от +6 до +11.

Что касается Новосибирска, то здесь на протяжении всех трех дней температура воздуха днем будет в районе +22…+24 градусов, в ночные часы — от +13 до +15 градусов. Дожди также, как и по области, будут лить два полных дня и немного захватят 22 число. 21 августа ожидается мощный ливень с грозой.

Ранее НГС писал, что в Новосибирской области началась миграция птиц.

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Комментарии
1
Гость
19 августа 2024, 17:28
"В ночь на 20 августа в области дожди будут идти почти весь день" Это на каком языке написано?
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