В Новосибирской области началась миграция птиц — первыми в путь отправились стрижи

Стрижи улетели в Африку Источник: «Птичка на проводе», Владислав Лоншаков / E1.RU











В Новосибирской области начался сезон миграции птиц. Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, самыми первыми в теплые страны улетели стрижи.



— Из тех птиц, которых новосибирцы наблюдали с середины мая, это два вида стрижей. Черные стрижи улетели в сторону Африки, белопоясные в сторону юго-восточной Азии, Индонезии, даже Австралии. Но поскольку погода теплая, иногда в небе можно видеть отдельных стрижей, но это пролетные, поскольку ареал довольно большой, — пояснил Яновский.



Как отметил биолог, в ближайшее время в миграцию отправятся коршуны. По словам специалиста, в конце лета эти птицы полетят на зимовку в Индию.



— Коршуны, которых в последние годы довольно много, особенно в окрестностях Новосибирска, уже собираются в стаи. Уже к концу августа их численность значительно снизится, поскольку они уже начали улетать на зимовку, — рассказал специалист.



В начале июля в Новосибирске начали находить упавших стрижей.