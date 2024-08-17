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Животные В Новосибирской области началась миграция птиц — первыми в путь отправились стрижи

В Новосибирской области началась миграция птиц — первыми в путь отправились стрижи

Следующими мигрируют коршуны

295
2 комментария
Стрижи улетели в Африку

В Новосибирской области начался сезон миграции птиц. Как рассказал НГС биолог Алексей Яновский, самыми первыми в теплые страны улетели стрижи.

— Из тех птиц, которых новосибирцы наблюдали с середины мая, это два вида стрижей. Черные стрижи улетели в сторону Африки, белопоясные в сторону юго-восточной Азии, Индонезии, даже Австралии. Но поскольку погода теплая, иногда в небе можно видеть отдельных стрижей, но это пролетные, поскольку ареал довольно большой, — пояснил Яновский.

Как отметил биолог, в ближайшее время в миграцию отправятся коршуны. По словам специалиста, в конце лета эти птицы полетят на зимовку в Индию.

— Коршуны, которых в последние годы довольно много, особенно в окрестностях Новосибирска, уже собираются в стаи. Уже к концу августа их численность значительно снизится, поскольку они уже начали улетать на зимовку, — рассказал специалист.

В начале июля в Новосибирске начали находить упавших стрижей.

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Комментарии
2
Barmaleя
17 августа 2024, 00:31
Напишите о тех, которые прилетят и начнут меня терроризировать.
Гость
17 августа 2024, 00:30
Вот жизнь летать из жары в жару. Толи дело у нас зима снег хлопьями , камин вкусный хлеб
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