«Они прилетают и страдают»: что делать, если нашел стрижа, — в Новосибирске начался сезон их падений

Одного из стрижей недавно подобрал читатель НГС Источник: читатель НГС / Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске начали находить упавших стрижей. Один из жителей прислал фотографию такой птицы в редакцию НГС.

Как объяснила Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра по спасению диких животных, в начале июля начался сезон выпадения из гнезд этих птиц. При этом она подчеркнула, что стрижи попадают в опасные ситуации в Новосибирске с мая по сентябрь.

— Стрижи падают из гнезд всё лето, и их подбирают. Как только эти птицы к нам прилетают — в мае с первых дней и до сентября, когда они улетают, — они всё время страдают. Сперва у нас недостаточно высокая температура. Потом они летают и могут разбиваться о стекла, залетать на балкон, — объясняет Алиса.

Летом птицы начинают гнездиться, у них появляются птенцы, которые вываливаются и выходят из гнезда раньше времени. А когда птицы в сентябре начинают улетать, если птенец еще не выкормлен, то взрослые его бросают и улетают.

— Если вы хотите спасти птицу, то нужно подбирать, забирать с собой, заходить на сайт или в группы стрижеспасателей, изучать информацию, закупать насекомых, писать волонтерам из групп для консультации, — отмечает Алиса.



У стрижей есть два вида травм. Во-первых, это черепно-мозговая, от которой стриж может отойти со временем и полететь. Во-вторых, это травма крыла: оно может быть сломано. Такая птица в небо больше не вернется.

— Стрижи чисто насекомоядные птицы, и кормить их нужно насекомыми. Не всегда стрижи кушают сами, их часто нужно кормить «пихом». То есть закидывать им в клюв насекомых, — объясняет Алиса.

Но жители могут подобрать и птенца, который выпал из гнезда или остался без родителей. Тогда животное надо докормить до определенного веса и возраста и его можно выпустить.

— Если это поздние стрижи, которые не успели улететь, их волонтеры обычно докармливают, собирают всех вместе и поездом отправляют на юг. Например, в Краснодар. Чтобы их там выпустили, — отметила Алиса.

Стрижам в городе летом тяжело и из-за ремонтных работ на балконах и крышах, где они селятся.

В Центре реабилитации диких животных стрижей не принимают, и крупных групп для спасения стрижей в Новосибирске не существует. При этом стоит учитывать, что, если стриж не ранен, он всё равно не сможет сам взлететь с земли. Иногда его нужно подобрать и отнести на открытую местность: на крышу, стадион или какую-то возвышенность, откуда стриж сможет взлететь.