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Животные «Они прилетают и страдают»: что делать, если нашел стрижа, — в Новосибирске начался сезон их падений

«Они прилетают и страдают»: что делать, если нашел стрижа, — в Новосибирске начался сезон их падений

Птицы не могут взлететь с земли сами, даже если не ранены

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19 комментариев
Одного из стрижей недавно подобрал читатель НГС

В Новосибирске начали находить упавших стрижей. Один из жителей прислал фотографию такой птицы в редакцию НГС.

Как объяснила Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра по спасению диких животных, в начале июля начался сезон выпадения из гнезд этих птиц. При этом она подчеркнула, что стрижи попадают в опасные ситуации в Новосибирске с мая по сентябрь.

— Стрижи падают из гнезд всё лето, и их подбирают. Как только эти птицы к нам прилетают — в мае с первых дней и до сентября, когда они улетают, — они всё время страдают. Сперва у нас недостаточно высокая температура. Потом они летают и могут разбиваться о стекла, залетать на балкон, — объясняет Алиса.

Летом птицы начинают гнездиться, у них появляются птенцы, которые вываливаются и выходят из гнезда раньше времени. А когда птицы в сентябре начинают улетать, если птенец еще не выкормлен, то взрослые его бросают и улетают.

— Если вы хотите спасти птицу, то нужно подбирать, забирать с собой, заходить на сайт или в группы стрижеспасателей, изучать информацию, закупать насекомых, писать волонтерам из групп для консультации, — отмечает Алиса.

У стрижей есть два вида травм. Во-первых, это черепно-мозговая, от которой стриж может отойти со временем и полететь. Во-вторых, это травма крыла: оно может быть сломано. Такая птица в небо больше не вернется.

— Стрижи чисто насекомоядные птицы, и кормить их нужно насекомыми. Не всегда стрижи кушают сами, их часто нужно кормить «пихом». То есть закидывать им в клюв насекомых, — объясняет Алиса.

Но жители могут подобрать и птенца, который выпал из гнезда или остался без родителей. Тогда животное надо докормить до определенного веса и возраста и его можно выпустить.

— Если это поздние стрижи, которые не успели улететь, их волонтеры обычно докармливают, собирают всех вместе и поездом отправляют на юг. Например, в Краснодар. Чтобы их там выпустили, — отметила Алиса.

Стрижам в городе летом тяжело и из-за ремонтных работ на балконах и крышах, где они селятся.

В Центре реабилитации диких животных стрижей не принимают, и крупных групп для спасения стрижей в Новосибирске не существует. При этом стоит учитывать, что, если стриж не ранен, он всё равно не сможет сам взлететь с земли. Иногда его нужно подобрать и отнести на открытую местность: на крышу, стадион или какую-то возвышенность, откуда стриж сможет взлететь.

В этом году стрижи раньше срока вернулись в Новосибирск. Как рассказал НГС орнитолог Алексей Яновский, птицы прилетели в Сибирь из Африки.

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Стрижи Новосибирск Птицы Волонтеры
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Комментарии
20
L_L_
5 июля 2024, 13:24
Я может быть нашлю на себя гнев некоторых людей, но подумайте, ну как ранее мир существовал и функционировал когда нас с вами не было? Я понимаю иногда жалко зверушку, но есть такое понятие как естественный отбор. Всё в природе связано между собой. Погиб червячок - наелась птичка, что-то с птичкой - наелось другое живое существо, хищники едят кого-то из животных порой беззащитных, и т.д. Есть ситуации когда можно спасти, но в большей части эти случаи единичны. И мы с вами являемся звеном цепочки рано или поздно - для червячков..... Это прискорбно осознать, но это так. Ну не всегда должен человек вмешиваться
Виктор Владимирович
5 июля 2024, 14:05
Лет 10 назад сын принес такого. Кормили яичным желтком с разными добавками. Летать учили,подбрасывая над кроватью. Где-то месяц прожил,стрижи стали стайками летать. В один из таких дней с балкона его отпустили (9 этаж). Сделал круг над домом и улетел к стае.
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