Под Новосибирском отремонтируют дорогу у Толмачевского шоссе — где пройдут работы

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует дорогу вблизи Толмачевского шоссе. За выполнение работ по контракту победителю аукциона готовы заплатить более 20,3 миллиона рублей.
Информация об этом появилась на сайте гозсакупок 9 февраля. Речь идет о ремонте улицы Советской в селе Толмачево. В документах сказано, что выполнить работы необходимо с 22 апреля по 31 июля этого года. Заказчиком ремонта стала администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района.
— Предметом контракта является выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Советская в селе Толмачево Новосибирского района Новосибирской области, — сказано в документах.
В сметной документации имеется задание на проектирование ремонтных работ на улице Советской. В ней сказано, что начало проектируемого участка соответствует примыканию к дороге «Толмачевское шоссе», конец — к улице Колхозная.
Подать заявку на участие в закупке можно до 19 февраля, определить подрядчика планируется 20 февраля.
В конце января в Новосибирске объявили закупку на выполнение работ по ремонту дороги по улице Выборная. Заказчик готов заплатить подрядчику заплатить более 198 миллионов рублей.