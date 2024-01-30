В Новосибирске отремонтируют дорогу на Выборной — за работы заплатят почти 200 миллионов рублей

В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы по ремонту дороги по улице Выборная. Победителю конкурса готовы заплатить более 198 миллионов рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 января. В документах сказано, что заказчиком ремонта выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Работы планируется выполнить в несколько этапов.

