В Новосибирске отремонтируют дорогу на Выборной — за работы заплатят почти 200 миллионов рублей

В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы по ремонту дороги по улице Выборная. Победителю конкурса готовы заплатить более 198 миллионов рублей.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 января. В документах сказано, что заказчиком ремонта выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Работы планируется выполнить в несколько этапов.
— Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги с усовершенствованным типом покрытия по ул. Выборная, — сказано в документах.
Уточняется, что победитель закупки обязан в том числе разработать организационно-технологическую документацию и привлечь к исполнению контракта субподрядчиков. Первый этап ремонта пройдет с 1 апреля по 26 июля этого года, второй — с 27 июля по 30 августа.
В описании объекта закупки имеются характеристика и виды работ, но точный объем услуг еще не определен. Гарантийный срок для тротуаров и верхнего слоя покрытия дороги составит 4 года, нижнего, выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия — 5 лет.
Подать заявку на участие в закупке можно до 14 февраля, определить подрядчика планируется 19 февраля.
В Новосибирске в январе выбрали подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог на 12 улицах города. Общая сумма контрактов на выполнение работ составляет больше 790 миллионов рублей.