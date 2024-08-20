Власти хотят зарезервировать земли для дублера Большевистской — карта

«Яндекс.Карты» Источник: Дорога проходит между ЖК «Европейский берег» и административными зданиями











Власти Новосибирска хотят зарезервировать землю для улицы Владимира Заровного — дублера улицы Большевистской. Проект постановления опубликовали на муниципальном портале.

Согласно документу, для строительства дороги по улице Владимира Заровного мэрия Новосибирска планирует зарезервировать землю на три года. Общая площадь террритории — 4,3 тысячи кв. м.

Дорогу планируют расширить Источник: ЕГРП











На участке в течение трех лет нельзя будет возводить капитальные здания, дорога проходит между жилым комплексом «Европейский берег» и административными зданиями, вероятно, улица может стать шире. Пока проект постановления не утвердили, в документ могут внести изменения.

Ранее местные власти на три года зарезервировать земли по улице 2-й Обской в Октябрьском районе площадью в 30 тысяч кв. м. В проекте планировки указано, что на основе существующих дорог по улице Обской, 2-й Обской, Владимира Заровного, от Гурьевской до Бугринского моста построят новую магистральную дорогу районного значения.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии города.

Мэрия также планирует расширить улицу Сакко и Ванцетти. Ради дороги снесут дома.