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Дороги и транспорт Власти хотят зарезервировать земли для дублера Большевистской — карта

Власти хотят зарезервировать земли для дублера Большевистской — карта

На участке нельзя будет возводить капитальные здания

2 016
18 комментариев

«Яндекс.Карты»

Власти Новосибирска хотят зарезервировать землю для улицы Владимира Заровного — дублера улицы Большевистской. Проект постановления опубликовали на муниципальном портале.

Согласно документу, для строительства дороги по улице Владимира Заровного мэрия Новосибирска планирует зарезервировать землю на три года. Общая площадь террритории — 4,3 тысячи кв. м.

Дорогу планируют расширить

На участке в течение трех лет нельзя будет возводить капитальные здания, дорога проходит между жилым комплексом «Европейский берег» и административными зданиями, вероятно, улица может стать шире. Пока проект постановления не утвердили, в документ могут внести изменения.

Ранее местные власти на три года зарезервировать земли по улице 2-й Обской в Октябрьском районе площадью в 30 тысяч кв. м. В проекте планировки указано, что на основе существующих дорог по улице Обской, 2-й Обской, Владимира Заровного, от Гурьевской до Бугринского моста построят новую магистральную дорогу районного значения.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии города.

Мэрия также планирует расширить улицу Сакко и Ванцетти. Ради дороги снесут дома.

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Дорога Улица Большевистская Мэрия Новосибирска
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Комментарии
18
Barmaleя
20 августа 2024, 18:27
Не верю ни в какие добрые намерения мэрии.
Гость
20 августа 2024, 18:27
А связать напрямую Выборную и Т. Снежиной ни как не можно? Сразу бы разгрузилась и Кирова и на болшевичке бы легче стало.
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