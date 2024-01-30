Власти зарезервировали земли для строительства дороги — дублера Большевистской

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, власти в очередной раз решили зарезервировать на три года земли по улице 2-й Обской в Октябрьском районе. Всего решили сохранить 30 392 кв. м . Как следует из проекта планировки, на основе существующих на территории улиц Обской, 2-й Обской, Владимира Заровного, от Гурьевской до Бугринского моста построят новую магистральную дорогу районного значения.