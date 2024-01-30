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Власти зарезервировали земли для строительства дороги — дублера Большевистской

Проект самого проезда еще не готов

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Дорогу планируют уже давно

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В Новосибирске в очередной раз зарезервировали земли для строительства дублера улицы Большевистской. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, проектные работы еще не проводились.

Согласно документу, опубликованному на сайте городской администрации, власти в очередной раз решили зарезервировать на три года земли по улице 2-й Обской в Октябрьском районе. Всего решили сохранить 30 392 кв. м. Как следует из проекта планировки, на основе существующих на территории улиц Обской, 2-й Обской, Владимира Заровного, от Гурьевской до Бугринского моста построят новую магистральную дорогу районного значения.

— Лимиты бюджетных обязательств, а также поручения или иные распорядительные документы на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству указанной в запросе автомобильной дороги не доводились, — сообщили НГС в дептрансе.

Одно из первых упоминаний о резервировании улицы 2-й Обской появилось в 2012 году, тогда возле участка запретили строить до 2019 года, но площадь зарезервированной земли была меньше — 26 662 кв. м. Подобным образом зарезервировали и участок по улице Владимира Заровного в прошлом году сроком на три года.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске планируют увеличить количество полос на улице Кирова. Ширина дорожного полотна позволяет разместить не четыре, а пять рядов, дополнительную полосу хотят отдать общественному транспорту.

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