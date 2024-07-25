В Новосибирске расширят улицу Сакко и Ванцетти — ради дороги снесут здания

Сейчас подрядчик разрабатывает проект реконструкции, когда именно начнется ремонт еще неизвестно Источник: Ганжа Константин / 2ГИС











Мэрия Новосибирска расширит улицу Сакко и Ванцетти. Ради дороги решили снести дома, сообщили НГС в пресс-центре городской администрации.

Реконструкция дороги, говорят в мэрии, необходима для повешения показателей транспортной инфраструктуры, уменьшения заторов и увеличения пропускной способности улицы. Соглашение на проектирование подписали еще в 2023 году между департаментом транспорта, строительством, МКУ «УДС» и ООО «ВКД-Развитие».

По данным сервиса «Контур.Фокус», «ВКД-Развитие» образовано в 2017 году, директор компании — Анатолий Павлов, конечные учредители — Анатолий Павлов (50%), Вадим Ильченко (30,25%) и Инна Ильченко (19,75%). На конец 2023 года выручка организации составила 5,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — 266,5 миллиона рублей. Компания построила в Новосибирске 30-этажный жилой комплекс «Чикаго» на улице Кирова.

Техническое задание предусматривает два этапа проектирования. Первый этап от улицы Кирова до улицы Толстого, включая перекресток, второй этап — от улицы Толстого до улицы Лескова, включая перекресток. Отдельно документация каждого этапа должна пройти Госэкспертизу.



По проекту планировки и проекту межевания предусматривается резервирование или изъятие для государственных и муниципальных нужд шести участков, которые сейчас занимают частные дома или другие объекты строительства, в их числе есть и опоры линий электропередач. Согласно постановлению, планируется снести здания по улице Московской, 93 и 97.

Ранее стало известно о расширении улицы Кирова в Новосибирске ради транспортной доступности к отдаленному микрорайону Ключ-Камышенское плато.