В Новосибирск привезли первые обновлённые трамваи из Минска — по городу будут ездить 20 таких

В Новосибирск из Минска доставили первые три трамвая модели Т701. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центре мэрии.
— В Новосибирск доставлены из Минска три машинокомплекта трамвайного вагона современной модели Т701. Они будут использоваться для модернизации трамваев на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь». Всего по соглашению поставят 20 таких машинокомплектов, — сказано в сообщении администрации.
Разгрузка новых трамваев запланирована на понедельник, 12 августа.
В июне НГС писал, что до конца этого года в Новосибирске будут ездить двадцать таких трамваев. Они будут оснащены кондиционерами, валидаторами, камерами видеонаблюдения. Эта модель полунизкопольная, что позволит пожилым людям и пассажирам легко заходить и выходить из общественного транспорта.
Ранее стало известно, что в Новосибирске начали проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского жилмассива, линию планируют продлить до ЖК «Просторный».
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