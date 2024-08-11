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Дороги и транспорт В Новосибирск привезли первые обновлённые трамваи из Минска — по городу будут ездить 20 таких

В Новосибирск привезли первые обновлённые трамваи из Минска — по городу будут ездить 20 таких

Разгрузка вагонов пройдёт в понедельник

4 022
48 комментариев
Трамваи прибыли в Новосибирск из Беларуси

В Новосибирск из Минска доставили первые три трамвая модели Т701. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центре мэрии.

— В Новосибирск доставлены из Минска три машинокомплекта трамвайного вагона современной модели Т701. Они будут использоваться для модернизации трамваев на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь». Всего по соглашению поставят 20 таких машинокомплектов, — сказано в сообщении администрации.

Разгрузка новых трамваев запланирована на понедельник, 12 августа.

В июне НГС писал, что до конца этого года в Новосибирске будут ездить двадцать таких трамваев. Они будут оснащены кондиционерами, валидаторами, камерами видеонаблюдения. Эта модель полунизкопольная, что позволит пожилым людям и пассажирам легко заходить и выходить из общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Новосибирске начали проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского жилмассива, линию планируют продлить до ЖК «Просторный».

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Новосибирск Трамваи Общественный транспорт Мэрия
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Комментарии
48
Пьер Дун Лахтинский
11 августа 2024, 13:07
Батька молодец...мало того, что он не уничтожил ни одного советского завода, так многие еще и модернизировал...зато наши **эффективные менеджеры** - мы за нефть весь мир купим...ага...правда в данный момент, никто ничего не дает, кроме умного Батьки и хитрых китайцев...
Алёна Свистоплясова
11 августа 2024, 13:25
Пхах. Низкопольные точно не для нашего качества линий. Слетать с рельс то и дело будут.
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