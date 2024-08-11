В Новосибирск привезли первые обновлённые трамваи из Минска — по городу будут ездить 20 таких

Трамваи прибыли в Новосибирск из Беларуси Источник: Мэрия Новосибирска / t.me











В Новосибирск из Минска доставили первые три трамвая модели Т701. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центре мэрии.



— В Новосибирск доставлены из Минска три машинокомплекта трамвайного вагона современной модели Т701. Они будут использоваться для модернизации трамваев на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь». Всего по соглашению поставят 20 таких машинокомплектов, — сказано в сообщении администрации.

Разгрузка новых трамваев запланирована на понедельник, 12 августа.

В июне НГС писал, что до конца этого года в Новосибирске будут ездить двадцать таких трамваев. Они будут оснащены кондиционерами, валидаторами, камерами видеонаблюдения. Эта модель полунизкопольная, что позволит пожилым людям и пассажирам легко заходить и выходить из общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Новосибирске начали проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского жилмассива, линию планируют продлить до ЖК «Просторный».