В Экспонцентр привезли стильный, но не совсем удобный трамвай — скоро такие будут ходить по Новосибирску. Фото

Трамваи будут курсировать по правому берегу города Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











20 новых трамваев запустят в Новосибирске в этом году. Об этом журналисту НГС на ХI Международном Сибирском Транспортном Форуме рассказала представительница предприятия «БКМ Сибирь», которое поставляет общественный транспорт.



— 20 новых трамваев будут курсировать на правобережной части Новосибирска. Контракт уже подписан, транспорт готовится к сдаче. Возможно, что у трамваев будет другая расцветка, но внутреннее оснащение будет точно таким же, как представлено на этом образце, — пояснила представительница российско-белорусского предприятия «БКМ Сибирь».

Общественный транспорт оснащен современным оборудованием Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Трамваи будут оснащены кондиционерами, валидаторами, камерами видеонаблюдения. Эта модель полунизкопольная, что позволит пожилым людям и пассажирам легко заходить и выходить из общественного транспорта.

Новые трамваи уже оценили эксперты в области общественного транспорта и указали на недостатки. В телеграм-канале «Приоритет для ОТ в городах», отметили, что такие трамваи не подходят для больших мегаполисов, в первую очередь из-за неоптимального размещения кресел в салоне.



— Скорее нет, чем да. Высокие степени, катакомбы на задней площадке, откидные кресла, неоптимальная расстановка сидений. Конечно, при стоимости почти в 2 раза дешевле новых вагонов, может и пойдëт для небогатых малых и средних городов. Но для больших миллионников такое бы я не рекомендовал, — говорится в посте.

Трамваи оснастят кондиционерами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В городе запустят полунизкопольные трамваи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Возможно, что у трамваев будет другая расцветка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Точно такие же трамваи запустят в городе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ранее стало известно, что в Новосибирске начали проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского жилмассива, линию планируют продлить до ЖК «Просторный».

