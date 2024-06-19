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Дороги и транспорт В Экспонцентр привезли стильный, но не совсем удобный трамвай — скоро такие будут ходить по Новосибирску. Фото

В Экспонцентр привезли стильный, но не совсем удобный трамвай — скоро такие будут ходить по Новосибирску. Фото

Обновленный общественный транспорт начнет курсировать уже в этом году

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Трамваи будут курсировать по правому берегу города

20 новых трамваев запустят в Новосибирске в этом году. Об этом журналисту НГС на ХI Международном Сибирском Транспортном Форуме рассказала представительница предприятия «БКМ Сибирь», которое поставляет общественный транспорт.

— 20 новых трамваев будут курсировать на правобережной части Новосибирска. Контракт уже подписан, транспорт готовится к сдаче. Возможно, что у трамваев будет другая расцветка, но внутреннее оснащение будет точно таким же, как представлено на этом образце, — пояснила представительница российско-белорусского предприятия «БКМ Сибирь».

Общественный транспорт оснащен современным оборудованием

Трамваи будут оснащены кондиционерами, валидаторами, камерами видеонаблюдения. Эта модель полунизкопольная, что позволит пожилым людям и пассажирам легко заходить и выходить из общественного транспорта.

Новые трамваи уже оценили эксперты в области общественного транспорта и указали на недостатки. В телеграм-канале «Приоритет для ОТ в городах», отметили, что такие трамваи не подходят для больших мегаполисов, в первую очередь из-за неоптимального размещения кресел в салоне.

— Скорее нет, чем да. Высокие степени, катакомбы на задней площадке, откидные кресла, неоптимальная расстановка сидений. Конечно, при стоимости почти в 2 раза дешевле новых вагонов, может и пойдëт для небогатых малых и средних городов. Но для больших миллионников такое бы я не рекомендовал, — говорится в посте.

Трамваи оснастят кондиционерами
В городе запустят полунизкопольные трамваи
Возможно, что у трамваев будет другая расцветка
Точно такие же трамваи запустят в городе

Ранее стало известно, что в Новосибирске начали проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского жилмассива, линию планируют продлить до ЖК «Просторный».

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