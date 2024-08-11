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Дороги и транспорт «Продавцы собирали уцелевший товар»: водитель Mazda снёс ларьки на остановке и скрылся

«Продавцы собирали уцелевший товар»: водитель Mazda снёс ларьки на остановке и скрылся

О пострадавших не сообщается

636
3 комментария
Утром продавцы обнаружили, что их ларьки разрушены

Водитель белого Mazda Demio протаранил киоски и дорожные знаки у остановочного павильона «Жилмассив Волочаевский». Как сообщили читатели Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», ДТП произошло ночью 10 августа.

Очевидцы утверждают, что водитель Mazda скрылся с места происшествия. О пострадавших не сообщается.

— Утром продавцы собирали уцелевший товар, — сказано в сообщении.

Нашли ли виновника ДТП, не сообщается

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сегодня НГС писал, что ночью на улице Максима Горького заметили скопление полицейских машин — там могли ловить гонщиков.

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Комментарии
3
Гость
11 августа 2024, 11:39
Машину угнали.. такое бывает...
Гость
11 августа 2024, 11:38
И чем ему помешал киоск по продаже газет? Киоск стоит, не кому не мешает.
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