«Продавцы собирали уцелевший товар»: водитель Mazda снёс ларьки на остановке и скрылся

Водитель белого Mazda Demio протаранил киоски и дорожные знаки у остановочного павильона «Жилмассив Волочаевский». Как сообщили читатели Telegram-канала «Инцидент Новосибирск», ДТП произошло ночью 10 августа.
Очевидцы утверждают, что водитель Mazda скрылся с места происшествия. О пострадавших не сообщается.
— Утром продавцы собирали уцелевший товар, — сказано в сообщении.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сегодня НГС писал, что ночью на улице Максима Горького заметили скопление полицейских машин — там могли ловить гонщиков.
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