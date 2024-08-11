«Может, гонщиков ловили»: полицейские машины окружили гаражный кооператив — видео ночного переполоха

Председатель кооператива предположил, что дело может быть в уличных гонках Источник: Читатель НГС











Сразу несколько полицейских машин с проблесковыми маячками заметили в ночь на 11 августа у здания по улице Максима Горького, 1. Видео поделился читатель НГС.



В полиции пока не объяснили, что происходило ночью на Максима Горького Источник: Читатель НГС

По этому адресу зарегистрирован гаражно-строительный кооператив «Нива». Корреспонденту НГС удалось связаться с его председателем Игорем Зуйковым. Собеседник сообщил, что не знает, с чем может быть связана активность полиции.



— Мне ничего не сообщали, охрана не звонила, ничего такого. Один охранник был сегодня, другой сменился с утра, ничего не говорили. Там у нас бывают какие-то гонщики, поэтому, может, какие-то лихачи разбились. На Максима Горького изгиб дороги — они вот очень любят там дрифтить. Может, гонщиков ловили. Но к деятельности гаражного кооператива это отношения не имеет, — прокомментировал председатель ГСК.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, полиция уточняет информацию.

В июле НГС писал, что полицейская погоня за несколькими машинами без номеров оказалась связана с похищением новосибирца. Его затолкали в машину в Железнодорожном районе и припарковались в Первомайском.