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Город «Может, гонщиков ловили»: полицейские машины окружили гаражный кооператив — видео ночного переполоха

«Может, гонщиков ловили»: полицейские машины окружили гаражный кооператив — видео ночного переполоха

Не меньше шести машин с мигалками заметили на улице Максима Горького

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3 комментария
Председатель кооператива предположил, что дело может быть в уличных гонках

Сразу несколько полицейских машин с проблесковыми маячками заметили в ночь на 11 августа у здания по улице Максима Горького, 1. Видео поделился читатель НГС.

В полиции пока не объяснили, что происходило ночью на Максима Горького

По этому адресу зарегистрирован гаражно-строительный кооператив «Нива». Корреспонденту НГС удалось связаться с его председателем Игорем Зуйковым. Собеседник сообщил, что не знает, с чем может быть связана активность полиции.

— Мне ничего не сообщали, охрана не звонила, ничего такого. Один охранник был сегодня, другой сменился с утра, ничего не говорили. Там у нас бывают какие-то гонщики, поэтому, может, какие-то лихачи разбились. На Максима Горького изгиб дороги — они вот очень любят там дрифтить. Может, гонщиков ловили. Но к деятельности гаражного кооператива это отношения не имеет, — прокомментировал председатель ГСК.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, полиция уточняет информацию.

В июле НГС писал, что полицейская погоня за несколькими машинами без номеров оказалась связана с похищением новосибирца. Его затолкали в машину в Железнодорожном районе и припарковались в Первомайском.

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Комментарии
4
Unclе Sam
11 августа 2024, 11:09
Очередная незаконная антинародная акция
Гость
11 августа 2024, 11:20
Сибир нэ рэзиновый
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