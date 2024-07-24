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Криминал Полицейские нашли новосибирца, которого похитили под камерами на Советской — где он был

Полицейские нашли новосибирца, которого похитили под камерами на Советской — где он был

Оказалось, что мужчина испугался за свою жизнь и прятался

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14 комментариев
Похищение произошло прямо под камерами видеонаблюдения

Следователи нашли новосибирца, которого насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Мужчина уже дал показания следователям. Об этом редакции НГС рассказали в следственном управлении СК по Новосибирской области:

— Местонахождение потерпевшего установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — прокомментировали в ведомстве.

По данным издания Infopro54, потерпевший прятался в безопасном месте, так как боялся за свою жизнь.

― С потерпевшим все в порядке, он прятался, потому что был очень напуган и боялся за свою жизнь. Удалось установить его местонахождение и доставить в следственный отдел, ― рассказал источник наших коллег.

.Похищение произошло еще 18 июля на улице Советской и попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на стене бизнес-центра. Группа молодых людей насильно усадила свою жертву в автомобиль и скрылась в неизвестном направлении. СК возбудил уголовное дело по статье 126 УК РФ — похищение человека с применением насилия, пододозреваемых удалось вычислить и задержать по горячим следам. Уже через два дня Железнодорожный районный суд избрал им меру пресечения. Девятерых предполагаемых похитителей отправили в СИЗО, десятого — под домашний арест.

Ранее НГС писал о том, что пятерых новосибирцев обвинили в похищении подростка на улице Ленина.

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Комментарии
14
Гость
24 июля 2024, 17:53
Тема не раскрыта. Ничего не понятно из статьи. Так он прятался или его похитили? Или его похитили, чтобы спрятать? Или его похитили, а он сбежал и прятался???
mr.Mister.
24 июля 2024, 17:58
Положенец Циркач опять воду мутит. Местных мужиков скалачивает.
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