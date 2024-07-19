Силовики не могут его найти: на Советской похитили человека — видео с преступлением

Новосибирцы увезли человека в неизвестном направлении. Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











В Новосибирске стало известно из-за чего силовики массово собрались накануне вечером в Первомайском районе. Сотрудники ведомств задерживали подозреваемых в похищении человека.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



— Предварительно установлено, что 18 июля группа лиц, в количестве 10 человек совершили похищение человека в Железнодорожном районе города и скрылись на трех автомобилях, — сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение новосибирцев, их задержали в одном из дворов Первомайского района. По данным ведомства, из-за произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия). Выяснилось, что инцидент случился на улице Советской, фигуранты на автомобилях увезли сибиряка в неизвестном направлении.



— Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению местонахождения потерпевшего, — сообщили в ведомстве. — Фигуранты по делу задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и им предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

В прокуратуре Новосибирской области опубликовали видео похищения Источник: прокуратура Новосибирской области