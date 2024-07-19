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Криминал Силовики не могут его найти: на Советской похитили человека — видео с преступлением

Силовики не могут его найти: на Советской похитили человека — видео с преступлением

Подозреваемые задержаны, но где жертва неизвестно

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31 комментарий
Новосибирцы увезли человека в неизвестном направлении.

В Новосибирске стало известно из-за чего силовики массово собрались накануне вечером в Первомайском районе. Сотрудники ведомств задерживали подозреваемых в похищении человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Предварительно установлено, что 18 июля группа лиц, в количестве 10 человек совершили похищение человека в Железнодорожном районе города и скрылись на трех автомобилях, — сообщили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение новосибирцев, их задержали в одном из дворов Первомайского района. По данным ведомства, из-за произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия). Выяснилось, что инцидент случился на улице Советской, фигуранты на автомобилях увезли сибиряка в неизвестном направлении.

— Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению местонахождения потерпевшего, — сообщили в ведомстве. — Фигуранты по делу задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и им предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

В прокуратуре Новосибирской области опубликовали видео похищения

В мае в Новосибирской области заявили о том, что на улице похитили парня и девушку. Инцидент произошел на станции Евсино в Искитимском районе.

ПО ТЕМЕ
Уголовное дело Похищение Новосибирск Следователи Полиция
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Комментарии
32
Тут вам не место
19 июля 2024, 15:43
Очень страно, парень как будто просто сел в машину к знакомым
Татьяна 53
19 июля 2024, 16:16
Что-то мне подсказывает, что похитители были южане.
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