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Криминал Девять человек арестовали по делу о похищении новосибирца — видео из зала суда

Девять человек арестовали по делу о похищении новосибирца — видео из зала суда

Еще один обвиняемый будет находиться под домашним арестом

878
14 комментариев
Уголовное дело возбуждено по статье о похищении человека, совершенного с применением насилия

В Новосибирске суд избрал меру пресечения в отношении 10 человек, обвиняемых в похищении парня. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в субботу, 20 июля, девять человек отправили под стражу.

— Прокуратура поддержала в Железнодорожном районном суде ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении 10 граждан, обвиняемых в похищении человека, — сказано в сообщении.

В ведомстве установили, что несколько дней назад, 18 июля, компания людей похитила человека в Железнодорожном районе. По информации региональной прокуратуры, девяти обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября этого года. Еще одного фигуранта дела отправили под домашний арест — известно, что он несовершеннолетний.

Надзорное ведомство опубликовало видео из зала суда

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия), его расследование находится на контроле надзорного ведомства. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что похищенный молодой человек до сих пор не найден.

Полицейские предварительно установили, что группа похитила человека и скрылась на трех автомобилях. Их задержали в одном из дворов Первомайского района Новосибирска.

Кадры оперативной работы силовиков опубликовали в соцсетях. Известно, что похищенному молодому человеку 20 лет. НГС связался с родственником водителя одном из машин, связанных с похищением. В этом материале рассказываем, что известно о новосибирце.

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Мера пресечения Похищение Новосибирск Уголовное дело
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Комментарии
15
274502334
20 июля 2024, 16:46
"До сих пор не найден..." А что у девяти человек не могли "спросить" "силовые структуры"?
mr.Mister.
20 июля 2024, 16:39
Вот так похитят кого то серьёзного.... И будет горе их родителям да и родителям. Совсем головой не думают.
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