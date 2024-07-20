Девять человек арестовали по делу о похищении новосибирца — видео из зала суда

Уголовное дело возбуждено по статье о похищении человека, совершенного с применением насилия Источник: Прокуратура Новосибирской области











В Новосибирске суд избрал меру пресечения в отношении 10 человек, обвиняемых в похищении парня. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в субботу, 20 июля, девять человек отправили под стражу.



— Прокуратура поддержала в Железнодорожном районном суде ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении 10 граждан, обвиняемых в похищении человека, — сказано в сообщении.



В ведомстве установили, что несколько дней назад, 18 июля, компания людей похитила человека в Железнодорожном районе. По информации региональной прокуратуры, девяти обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября этого года. Еще одного фигуранта дела отправили под домашний арест — известно, что он несовершеннолетний.

Надзорное ведомство опубликовало видео из зала суда Источник: Прокуратура Новосибирской области

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия), его расследование находится на контроле надзорного ведомства. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что похищенный молодой человек до сих пор не найден.



Полицейские предварительно установили, что группа похитила человека и скрылась на трех автомобилях. Их задержали в одном из дворов Первомайского района Новосибирска.

