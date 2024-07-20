Занимается боксом и гоняет по городу: что известно о водителе одной из машин, связанных с похищением в Новосибирске

Сотрудники ведомств снимали отпечатки с машин, на которых скрывались подозреваемые в похищении человека Источник: читательница НГС Кристина











Водитель, машина которого засветилась при похищении человека часто нарушал скоростной режим. По данным НГС, на номерах «Мерседеса» более 100 штрафов. Отец владельца машины подтвердил информацию, что его сына задержали.



— Да, его задержали, я только это знаю. Раньше за ним подобного не замечал, — рассказал НГС Владимир К.

Как стало известно НГС, владеет серебристым Mercedes Benz E 23-летний Андрей К. с 2019 года. Водителю, предположительно, пришел 121 штраф, чаще всего — за превышение скорости на 20 — 40 км/ч в Новосибирской области.

В телефонах других людей Андрей указан, как человек, который занимается биткоинами и боксом, ездит на «Мерсе», работает охранником и появляется в микрорайоне КСМ, где как раз силовики и окружили три автомобиля. В социальных сетях он также часто публикует фотографии с «Мерседесом» похожим на тот, с которого силовики снимали отпечатки. Формально Андрей и его отец не связаны ни с каким бизнесом.

Как рассказал НГС читательница Кристина, два автомобиля вечером увезли с микрорайона КСМ, а «Мерседес» остался.

Источник: «Моя Первомайка» во «ВКонтакте»

18 июля силовики массово собрались в Первомайском районе, оказалось, что сотрудники ведомств задержали подозреваемых в похищении человека. Предположительно, группа лиц из 10 человек похитили человека на улице Советской на трех автомобилях, среди них был и «Мерседес». Полицейские нашли новосибирцев, их как раз задержали в микрорайоне КСМ, после чего следователи возбудили уголовное дело по пунктам«а, в» части 2 статьи126 УК РФ (похищение человека с применением насилия). При этом похищенного человека не смогли найти, единственное, что известно — молодому человеку 20 лет.



— Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению местонахождения потерпевшего, — сообщили в ведомстве. — Фигуранты по делу задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и им предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.



В феврале в Новосибирске задержали четырех человек по подозрению в похищении подростка. Его вывели из развлекательного учреждения и посадили в автомобиль.

