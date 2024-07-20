Занимается боксом и гоняет по городу: что известно о водителе одной из машин, связанных с похищением в Новосибирске

Водитель, машина которого засветилась при похищении человека часто нарушал скоростной режим. По данным НГС, на номерах «Мерседеса» более 100 штрафов. Отец владельца машины подтвердил информацию, что его сына задержали.
— Да, его задержали, я только это знаю. Раньше за ним подобного не замечал, — рассказал НГС Владимир К.
Как стало известно НГС, владеет серебристым Mercedes Benz E 23-летний Андрей К. с 2019 года. Водителю, предположительно, пришел 121 штраф, чаще всего — за превышение скорости на 20 — 40 км/ч в Новосибирской области.
В телефонах других людей Андрей указан, как человек, который занимается биткоинами и боксом, ездит на «Мерсе», работает охранником и появляется в микрорайоне КСМ, где как раз силовики и окружили три автомобиля. В социальных сетях он также часто публикует фотографии с «Мерседесом» похожим на тот, с которого силовики снимали отпечатки. Формально Андрей и его отец не связаны ни с каким бизнесом.
Как рассказал НГС читательница Кристина, два автомобиля вечером увезли с микрорайона КСМ, а «Мерседес» остался.
18 июля силовики массово собрались в Первомайском районе, оказалось, что сотрудники ведомств задержали подозреваемых в похищении человека. Предположительно, группа лиц из 10 человек похитили человека на улице Советской на трех автомобилях, среди них был и «Мерседес». Полицейские нашли новосибирцев, их как раз задержали в микрорайоне КСМ, после чего следователи возбудили уголовное дело по пунктам«а, в» части 2 статьи126 УК РФ (похищение человека с применением насилия). При этом похищенного человека не смогли найти, единственное, что известно — молодому человеку 20 лет.
— Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению местонахождения потерпевшего, — сообщили в ведомстве. — Фигуранты по делу задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и им предъявлено обвинение. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.
В феврале в Новосибирске задержали четырех человек по подозрению в похищении подростка. Его вывели из развлекательного учреждения и посадили в автомобиль.
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