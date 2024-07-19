«ДПС, полиция и Росгвардия»: вереница машин силовиков приехала к жилой многоэтажке на Первомайке — видео

По словам очевидца, силовики собрались вблизи дома №22/6 по улице Твардовского Источник: «Моя Первомайка» во «ВКонтакте»











Вечером 18 июля в Новосибирске около к жилому дому на Твардовского съехались полицейские машины и Росгвардия. Силовиков в Первомайском районе сняли на видео очевидцы.



Кадры произошедшего опубликовали в паблике «Моя Первомайка» в соцсети "ВКонтакте"». По его данным, инцидент случился в одном из дворов микрорайона КСМ. Внимание силовиков могла привлечь компания молодых людей - парни приехали на трех седанах без госномеров.

Очевидцы сняли сотрудников полиции и Росгвардии на видео Источник: «Моя Первомайка» во «ВКонтакте»

На кадрах видно парковку, куда заезжают несколько машин. Через некоторое время на участке появляется ДПС — сотрудники подошли к припаркованным автомобилям, из которых вышли несколько человек.



Позже на место подъехало несколько полицейских машин и Росгвардия, на дороге оказались как минимум шесть автомобилей силовых структур.



НГС связался с очевидицей произошедшего Кристиной. Она сообщила, что силовики собрались в районе 21:50 часов около дома №22/6 по улице Твардовского.



— Стояли на месте два патруля ДПС, три автомобиля полиции, две машины Росгвардии, — сообщила Кристина.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и управления Росгвардии по региону с просьбой прокомментировать данные.