НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

облачно, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

южн.

 737мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,88
EUR 96,10

СРОЧНО

Машины силовиков съехались на Первомайку

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Гоняют по городу без номеров
Июльфест в Новосибирске
Новостройки вместо заводов
Необычные продукты из ЮВА
Разбомбленные дороги
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Происшествия «ДПС, полиция и Росгвардия»: вереница машин силовиков приехала к жилой многоэтажке на Первомайке — видео

«ДПС, полиция и Росгвардия»: вереница машин силовиков приехала к жилой многоэтажке на Первомайке — видео

Очевидцы считают, что внимание силовиков привлекли машины без госномеров

6 243
26 комментариев
По словам очевидца, силовики собрались вблизи дома №22/6 по улице Твардовского

Вечером 18 июля в Новосибирске около к жилому дому на Твардовского съехались полицейские машины и Росгвардия. Силовиков в Первомайском районе сняли на видео очевидцы.

Кадры произошедшего опубликовали в паблике «Моя Первомайка» в соцсети "ВКонтакте"». По его данным, инцидент случился в одном из дворов микрорайона КСМ. Внимание силовиков могла привлечь компания молодых людей - парни приехали на трех седанах без госномеров.

Очевидцы сняли сотрудников полиции и Росгвардии на видео

На кадрах видно парковку, куда заезжают несколько машин. Через некоторое время на участке появляется ДПС — сотрудники подошли к припаркованным автомобилям, из которых вышли несколько человек.

Позже на место подъехало несколько полицейских машин и Росгвардия, на дороге оказались как минимум шесть автомобилей силовых структур.

НГС связался с очевидицей произошедшего Кристиной. Она сообщила, что силовики собрались в районе 21:50 часов около дома №22/6 по улице Твардовского.

— Стояли на месте два патруля ДПС, три автомобиля полиции, две машины Росгвардии, — сообщила Кристина.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и управления Росгвардии по региону с просьбой прокомментировать данные.

Если вам известны обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В середине июля в центре Новосибирска также заметили массовое скопление машин сотрудников силовых спецслужб. Они находились в районе площади Ленина.

ПО ТЕМЕ
Силовики Полиция Росгвардия Новосибирск Первомайский район
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Павел_п
19 июля 2024, 12:48
На последних кадрах самое нормальное- в багажник пакуют
diver
19 июля 2024, 12:55
Друзей Захара ищут?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

VLADIMIR,35

Наталья,47

Ирина ,25

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление