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Криминал «Полиция стояла всю ночь»: что известно о похищении человека в Новосибирске и подозреваемых в преступлении

«Полиция стояла всю ночь»: что известно о похищении человека в Новосибирске и подозреваемых в преступлении

Молодого человека ищут полицейские

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12 комментариев
Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело

19 июля в Новосибирске стало известно о том, что в Первомайском районе задержали группу лиц, подозреваемых в похищении человека. Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по региону, речь идет о 20-летнем новосибирце.

Кадры оперативной работы силовиков опубликовали накануне в соцсетях. В пятницу, 19 июля, очевидец произошедшего Кристина рассказала редакции НГС, что полицейские всю ночь находились вблизи места произошедшего. Они снимали отпечатки пальцев с автомобилей.

— Утром, примерно в 07:00 полиция снимала с них отпечатки пальцев. Полиция стояла всю ночь напротив в частных секторах, караулила, — сообщила девушка. — На машинах молодых людей не было госномеров

Инцидент случился 18 июля

По предварительным данным полиции, 18 июля компания из 10 человек похитила парня и скрылась на трех машинах. Их задержали в одном из дворов Первомайского района.

В Следственном комитете уточнили, что инцидент произошел на улице Советской, фигуранты увезли потерпевшего в неизвестном направлении. Из-за ситуации следователи завели уголовное дело о похищении человека с применением насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

— Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению местонахождения потерпевшего, — сообщили в ведомстве.

В феврале в Новосибирске задержали четырех человек по подозрению в похищении подростка. Его вывели из развлекательного учреждения и посадили в автомобиль.

ПО ТЕМЕ
Уголовное дело Похищение Новосибирск Полиция
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Комментарии
12
Гость
19 июля 2024, 18:13
Отправить мальцов на фронт, Работать...
Коляныч 2.0
19 июля 2024, 18:23
В настоящий момент в российских аэропортах нет сбоев в системе Microsoft, поскольку все версии являются пиратскими.
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