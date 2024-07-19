«Полиция стояла всю ночь»: что известно о похищении человека в Новосибирске и подозреваемых в преступлении

19 июля в Новосибирске стало известно о том, что в Первомайском районе задержали группу лиц, подозреваемых в похищении человека. Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СК РФ по региону, речь идет о 20-летнем новосибирце.
Кадры оперативной работы силовиков опубликовали накануне в соцсетях. В пятницу, 19 июля, очевидец произошедшего Кристина рассказала редакции НГС, что полицейские всю ночь находились вблизи места произошедшего. Они снимали отпечатки пальцев с автомобилей.
— Утром, примерно в 07:00 полиция снимала с них отпечатки пальцев. Полиция стояла всю ночь напротив в частных секторах, караулила, — сообщила девушка. — На машинах молодых людей не было госномеров
По предварительным данным полиции, 18 июля компания из 10 человек похитила парня и скрылась на трех машинах. Их задержали в одном из дворов Первомайского района.
В Следственном комитете уточнили, что инцидент произошел на улице Советской, фигуранты увезли потерпевшего в неизвестном направлении. Из-за ситуации следователи завели уголовное дело о похищении человека с применением насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).
— Совместно с оперативными сотрудниками полиции принимаются все возможные меры по установлению местонахождения потерпевшего, — сообщили в ведомстве.
В феврале в Новосибирске задержали четырех человек по подозрению в похищении подростка. Его вывели из развлекательного учреждения и посадили в автомобиль.