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Дороги и транспорт Коллапс с самолетами: более 10 рейсов не смогли сесть в Толмачево из-за тумана — еще 20 задержались

Коллапс с самолетами: более 10 рейсов не смогли сесть в Толмачево из-за тумана — еще 20 задержались

Прокуратура следит, чтобы авиакомпании помогали пассажирам

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10 комментариев
Одни самолеты кружили над городом, другие улетали на запасные аэродромы

Более десяти рейсов не смогли сесть в аэропорту Толмачево и улетели в другие города, еще двадцать задержались из-за тумана в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудники проводят надзорные мероприятия. Сегодня в Толмачево из-за тумана задержались рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Ютэйр», «Якутия». Самолеты летели из городов Сочи, Сургут, Санкт-Петербург, Самара, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Иркутск, Удачный, Екатеринбург, Иркутск, Томск, Нижневартовск, Кызыл, Омск, Чита, Томск, Новокузнецк, Оренбург, Красноярск, Москва и Анталья (Турция), а также в города Эльга и Санкт-Петербург.

На запасные аэродромы при этом отправили более десяти рейсов, самолеты приземлились в Новокузнецке, Томске, Кемерово и Омске.

— Аэропорт Омска переполнен, из самолёта не выпускали 3 часа из-за этого, сейчас готовимся к вылету, — сообщил читатель НГС.

Новосибирцы поделились, что их рейс из Москвы отправили в Омск

Сейчас транспортные прокуроры следят, чтобы пассажирам, задержанных авиарейсов, предоставили дополнительные услуги. Если ваши права нарушены, вы можете обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921–70–00.

Недавно авиакомпания «Сибирь» получила штраф за то, что отказала пассажирам в перелете из Новосибирска в Иркутск.

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Комментарии
10
Гость
29 июля 2024, 11:27
Ох и коллапс. Когда сотни рейсов это да. А 10-20 это ерунда,а не коллапс.
Гость
29 июля 2024, 12:26
Терминалы страшенные, отпугивают птиц и лайнеры))))
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