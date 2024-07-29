НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

ю-в.

 743мм 99%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,56
EUR 93,26

СРОЧНО

Новый проект ЖК на берегу 1-й Ельцовки

Кто ездит на авто за 18 млн
Работа в Новосибирске
Цирковая коррупция
Новосибирск ведет соцсети
Травма в частной школе
Июльфест в Новосибирске
Выросли цены на такси
Разоблачили мифы об имплантах
Заготавливаем травы на зиму
НГС в Telegram
Лето Трассу не видно, самолеты задерживаются: Новосибирск и область накрыл густой туман — фото

Трассу не видно, самолеты задерживаются: Новосибирск и область накрыл густой туман — фото

Рейсы из-за непогоды отправляют в соседние аэропорты

2 454
12 комментариев
Так выглядит Ордынское шоссе

Густой туман накрыл Новосибирск утром 29 июля. Видимость на трассах сильно снизилась, а десятки самолетов задерживаются, некоторые рейсы отправляют на запасные аэродромы. Новосибирцы поделилась впечатляющими кадрами непогоды.

Согласно данным онлайн-табло Толмачево, более 10 самолетов задерживаются из-за тумана. Рейсы кружат над Новосибирском, некоторые отправляют на запасные аэродромы.

— Из-за тумана в Толмачево рейс S7 2513 из Москвы в Новосибирск посадили в аэропорту Омска. Пассажиров не выпускают из самолета, ждем, когда рассеется туман, — рассказал читатель НГС.

Самолет, который должен был прилететь из Москвы в Новосибирск утром, отправили в Омск
Рейс из Шанхая, летевший в Новосибирск, приземлился в аэропорту Кемерово

Ордынское шоссе недалеко от рабочего поселка Ордынское также заволокло дымкой, машины, говорит очевидец, почти не видно.

— Видимость на трассе метров 20, ничего не видно. Машины исчезают в тумане, — поделилась читательница НГС.

Город также погрузился в пелену, соседние дома прячутся в дымке
Дома на улице Блюхера с трудом проглядываются

Вчера в Новосибирск после жары пришла непогода, город утонул из-за ливня, НГС в режиме онлайн следил за тем, как горожане справляются с осадками.

ПО ТЕМЕ
Туман Непогода Самолет Рейс Дымка Трасса
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
29 июля 2024, 08:29
Вчера родились? 🐑🐑🐑
274439754
29 июля 2024, 09:26
На самом деле позорище. 3й город РФ и нет третьей категории на посадку в аэропорту.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
И даже без «барной мили»: что не так с предложением сделать кусок Ленина пешеходным — приводим идеальный пример из Казахстана
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Рекомендуем
Знакомства

Лиза,41

Алевтина,49

Лена,57

Анжела,45

Ксения,32

Павел,29

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 500 ₽

Добавить объявление