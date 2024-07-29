Трассу не видно, самолеты задерживаются: Новосибирск и область накрыл густой туман — фото

Густой туман накрыл Новосибирск утром 29 июля. Видимость на трассах сильно снизилась, а десятки самолетов задерживаются, некоторые рейсы отправляют на запасные аэродромы. Новосибирцы поделилась впечатляющими кадрами непогоды.
Согласно данным онлайн-табло Толмачево, более 10 самолетов задерживаются из-за тумана. Рейсы кружат над Новосибирском, некоторые отправляют на запасные аэродромы.
— Из-за тумана в Толмачево рейс S7 2513 из Москвы в Новосибирск посадили в аэропорту Омска. Пассажиров не выпускают из самолета, ждем, когда рассеется туман, — рассказал читатель НГС.
Ордынское шоссе недалеко от рабочего поселка Ордынское также заволокло дымкой, машины, говорит очевидец, почти не видно.
— Видимость на трассе метров 20, ничего не видно. Машины исчезают в тумане, — поделилась читательница НГС.
Вчера в Новосибирск после жары пришла непогода, город утонул из-за ливня, НГС в режиме онлайн следил за тем, как горожане справляются с осадками.