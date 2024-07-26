Пяти пассажирам S7 не хватило мест на рейс из Новосибирска — авиакомпания получила штраф

Авиакомпания получила штраф Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Авиакомпания «Сибирь» (S7Airlanes) получила штраф за то, что отказала пассажирам в перелете из Новосибирска в Иркутск. Их не пустили на борт из-за нехватки мест.



Подробности рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Во время проверки ведомства выяснилось, что мест на рейсе не хватило, потому что на него зарегистрировались трансферные пассажиры стыковочного рейса.



— Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на недопущение в дальнейшей работе нарушений прав потребителей, — сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Авиакомпанию привлекли к ответственности за повторное оказание услуг, которые не соответствуют требованиям нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ). Штраф составил 30 тысяч рублей.



НГС направил запрос в авиакомпанию «Сибирь», чтобы получить комментарий по этой ситуации.

Иногда пассажиры не могут попасть на рейсы из-за овербукинга. НГС выяснил, почему это происходит.