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Дороги и транспорт Пяти пассажирам S7 не хватило мест на рейс из Новосибирска — авиакомпания получила штраф

Пяти пассажирам S7 не хватило мест на рейс из Новосибирска — авиакомпания получила штраф

Гендиректору прокуратура внесла представление

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7 комментариев
Авиакомпания получила штраф

Авиакомпания «Сибирь» (S7Airlanes) получила штраф за то, что отказала пассажирам в перелете из Новосибирска в Иркутск. Их не пустили на борт из-за нехватки мест.

Подробности рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Во время проверки ведомства выяснилось, что мест на рейсе не хватило, потому что на него зарегистрировались трансферные пассажиры стыковочного рейса.

— Генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на недопущение в дальнейшей работе нарушений прав потребителей, — сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авиакомпанию привлекли к ответственности за повторное оказание услуг, которые не соответствуют требованиям нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ). Штраф составил 30 тысяч рублей.

НГС направил запрос в авиакомпанию «Сибирь», чтобы получить комментарий по этой ситуации.

Иногда пассажиры не могут попасть на рейсы из-за овербукинга. НГС выяснил, почему это происходит.

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Авиакомпания Сибирь S7 Airlines Овербукинг Транспортная прокуратура Новосибирск Иркутск
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Комментарии
7
Ханна Намити
26 июля 2024, 08:54
Снова штраф 30 тыс....S7 ржёт в голос с этих штрафов!
Автопассажироход
26 июля 2024, 08:50
Директоров АК в детстве пугали комариными укусами, поэтому штрафа в 30круб будет достаточно для расшатанной психики))
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