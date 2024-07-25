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Дороги и транспорт Толпа и невероятная духота: что творилось в горно-алтайском аэропорту, развитие которого оценил Мишустин

Толпа и невероятная духота: что творилось в горно-алтайском аэропорту, развитие которого оценил Мишустин

За несколько дней до прилета премьер-министра множество пассажиров собрались одновременно в аэропорту

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22 комментария
Из-за задержки рейсов пассажиры толпились в маленьком помещении у выходов на посадку

Премьер-министр России осмотрел аэропорт Горно-Алтайска, который сейчас работает с большой перегрузкой: он может принимать 100 тысяч пассажиров в год, но принимает порядка 400 тысяч. Михаилу Мишустину показали проект развития, но пока пассажиры вынуждены ютиться в небольшом помещении. Кадрами из переполненного аэропорта поделился читатель НГС.

Как рассказал Иван (имя изменено по его просьбе), 21 июля он вылетал из Горно-Алтайска в Москву. По словам молодого человека, досмотр пассажиров перед полетом проходит в одном узком коридоре, сразу перед двумя единственными выходами. В тот день примерно в одно время должно было вылететь три рейса.

— Администрация объявила, что нужно всем трем рейсам срочно проходить досмотр, всех пассажиров загоняли в узкое помещение. По итогу вылеты задержали и образовалась толпа. Было невероятно душно, — вспоминает Иван.

По словам пассажира, выпускать обратно пассажиров из небольшого помещения в основной зал сотрудники отказались.

Посмотрите, сколько людей собралось в небольшом помещении из-за переноса рейсов

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит группе «Сбер». В апреле этого года стало известно, что она выкупила у АФК «Системы» 60%. Аэропорт не принимал пассажиров на протяжении 20 лет и возобновил работу после реконструкции в декабре 2011 года.

НГС отправил запрос в «Сбер» по ситуации с толпой в аэропорту.

Сегодня, 25 июля, планами по развитию аэропорта с Михаилом Мишустиным поделился зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов. Он подтвердил, что аэропорт работает в авральном режиме, здание построили еще в 1968 году с расчетом на 100 тысяч пассажиров в год, в 2023 году они приняли 430 тысяч человек, а расчетные цифры на этот год — не менее 500 тысяч человек.

Группа «Сбер» уже запланировала продлить взлетно-посадочную полосу на 500 м, построить магистральную рулежную дорожку, создать новые перроны на 24 самолета. Новый терминал должен принимать более 1,2 миллиона пассажиров в год. Кроме того, он станет международным, уже через 3 — 4 года компания хочет принять 250 тысяч иностранных пассажиров.

— Проектирование уже ведется. В связи с этим зампредседателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов обратился к Михаилу Мишустину с просьбой о досрочном подписании концессионного соглашения. Это позволит начать строительные работы уже в октябре-ноябре 2024 года, а не в марте 2025 года, как было запланировано ранее, — сообщили в телеграм-канале «Правительство России».

Недавно бизнесмен Герман Греф устроил разнос таксистам, которые предлагают свои услуги на территории аэропорта. Группа «Сбер» активно осваивает Алтай, она уже построила отель и обустроила всесезонный курорт Манжерок.

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Аэропорт Горно-Алтайск Сбер Толпа
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Комментарии
22
Grape Reflection 🍇
25 июля 2024, 18:34
А на чём они летать собрались в тот аэропорт?
Пшеница
25 июля 2024, 18:44
Один в один была ситуация и вчера. Видимо это на постоянной основе
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