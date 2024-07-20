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«Делаешь что-то хорошее, а тебя наказывают»: новосибирец выехал за стоп-линию, чтобы пропустить скорую, и получил штраф

Объясняем, что делать в такой ситуации и можно ли оспорить штраф

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4 комментария
Водитель возмущен произошедшим. Как бы он ни поступил — всё равно бы получил штраф

Житель Новосибирска Сергей получил штраф за пересечение стоп-линии на дороге по улице Немировича-Данченко. Мужчина действительно выехал дальше положенного, но из-за исключительных обстоятельств: когда он стоял на перекрестке, сзади подъехала скорая с включенной сиреной и маячком. Водителю ничего не оставалось, как проехать вперед, чтобы пропустить врачей. Сергей пришедшим после этого штрафом остался крайне возмущен. Мы изучили этот случай с автоэкспертом.

Пропускаешь — штраф, не пропускаешь — тоже штраф


Новосибирец Сергей в июле получил штраф за пересечение стоп-линии на улице Немировича-Данченко. Он ни секунды не сомневался, уступая дорогу скорой помощи, но при изучении нарушения на это не обратили внимание. Хотя даже на фотографии с камеры фиксации видно не только его машину, но и скорую.

— Можно было посмотреть повнимательнее на это всё. Ты пропускаешь скорую помощь, делаешь что-то хорошее, а тебя наказывают. Почему в полиции так безалаберно к этому отнеслись? — недоумевает Сергей.

Так как он не владелец машины, то оспорить постановление через «Госуслуги» не может. Придется ехать на разбор, а тратить столько времени мужчине невыгодно.

— Там 800 рублей штраф, если платишь в первые две недели, то скидка — итого 400 рублей. У меня почасовая оплата на работе, и я много денег потеряю, — подчеркнул мужчина. — А если скорую не пропустишь, то тоже штраф — там 5000 рублей и может быть лишение прав.

Что делать в такой ситуации

Ответ может быть только один — однозначно пропускать скорую помощь, предпринимать для этого все возможные действия. И здесь играет роль не только этическая сторона вопроса, но и ПДД, которые вменяют в обязанность водителей пропуск спецмашин. Но при этом у скорой должен быть включен маячок и сигнал.

— Здесь можно применить термин «крайняя необходимость». Исходя из ситуации, он пропустил скорую помощь. Да, нарушил правила, но это нарушение было связано с тем, что предоставил преимущество автомобилю с проблесковыми маячками, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Водитель в данной ситуации сделал всё правильно.

Обжаловать такой штраф можно через сервис «Госуслуги». Даже если вы не владелец машины, в сервисе есть возможность отдельно отправить жалобу в ГИБДД. Но если автоинспектора объяснение не устроит, то придется всё же ехать в подразделение.

— Если мы не будем никак реагировать на такое, то подобные штрафы будут приходить всё чаще. Я приверженец того, что нужно отстаивать свои права, даже если это 400 рублей, — подчеркнул эксперт.

Штраф за не пропуск скорой

Водитель проехал стоп-линию и остановился: если бы машина стояла еще дальше, то это могли бы расценить как проезд на красный сигнал. Тогда штраф был бы еще выше

Вячеслав Ашурков сообщил, что сейчас водителям могут выписать штраф по статье 6.36 КоАП РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Тогда придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей.

Но есть и еще одна статья — 12.17 ч. 2 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом». По ней можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до одного года.

— Зависит от того, в какой ситуации произошло нарушение и кто составил протокол. Если составляет просто полицейский, то всё чаще это 6.36, если инспектор ДПС, то, соответственно, статья 12.17, — отметил Вячеслав Ашурков.

Почему нужно подавать жалобу

Вячеслав Ашурков объяснил, что при согласии с нарушением в дальнейшем у водителя могут возникнуть проблемы. От ошибки на дороге никто не застрахован, а при повторном нарушении скидка в 50% не действует.

— Не на все статьи КоАП распространяется эта скидка при повторном нарушении. И поэтому в следующий раз, если он сам проедет стоп-линию, а камер у нас сейчас очень много в городе, то у него уже не будет возможности воспользоваться скидкой, — подчеркнул эксперт.

Нарушение считается непогашенным в течение года, поэтому придется быть особо внимательным, чтобы не стать злостным нарушителем.

Корреспондент НГС отправила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой объяснить, почему такие назначения штрафов могут происходить и как часто возникают подобные ситуации.

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Комментарии
4
Тау
20 июля 2024, 08:35
я тоже возмущена штрафом Сергея. Из " даже на фотографии с камеры фиксации видно не только его машину, но и скорую" следует халатность экспертизы случая, и это уже требует не объяснялки Сергея, а персональную ответственность за такую ошибку инспектора, или кто там дал добро на штраф. Такие ошибки дискредитируют много чего
Гость
20 июля 2024, 08:26
Из казалось бы хорошей идеи с камерами получился какой-то маразм. Однозначно нужен механизм обжалования в дистанционной форме.
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