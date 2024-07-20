«Делаешь что-то хорошее, а тебя наказывают»: новосибирец выехал за стоп-линию, чтобы пропустить скорую, и получил штраф

Водитель возмущен произошедшим. Как бы он ни поступил — всё равно бы получил штраф Источник: читатель НГС Сергей, Ольга Бурлакова / NGS.RU











Житель Новосибирска Сергей получил штраф за пересечение стоп-линии на дороге по улице Немировича-Данченко. Мужчина действительно выехал дальше положенного, но из-за исключительных обстоятельств: когда он стоял на перекрестке, сзади подъехала скорая с включенной сиреной и маячком. Водителю ничего не оставалось, как проехать вперед, чтобы пропустить врачей. Сергей пришедшим после этого штрафом остался крайне возмущен. Мы изучили этот случай с автоэкспертом.

Пропускаешь — штраф, не пропускаешь — тоже штраф



Новосибирец Сергей в июле получил штраф за пересечение стоп-линии на улице Немировича-Данченко. Он ни секунды не сомневался, уступая дорогу скорой помощи, но при изучении нарушения на это не обратили внимание. Хотя даже на фотографии с камеры фиксации видно не только его машину, но и скорую.

— Можно было посмотреть повнимательнее на это всё. Ты пропускаешь скорую помощь, делаешь что-то хорошее, а тебя наказывают. Почему в полиции так безалаберно к этому отнеслись? — недоумевает Сергей.

Так как он не владелец машины, то оспорить постановление через «Госуслуги» не может. Придется ехать на разбор, а тратить столько времени мужчине невыгодно.

— Там 800 рублей штраф, если платишь в первые две недели, то скидка — итого 400 рублей. У меня почасовая оплата на работе, и я много денег потеряю, — подчеркнул мужчина. — А если скорую не пропустишь, то тоже штраф — там 5000 рублей и может быть лишение прав.

Что делать в такой ситуации

Ответ может быть только один — однозначно пропускать скорую помощь, предпринимать для этого все возможные действия. И здесь играет роль не только этическая сторона вопроса, но и ПДД, которые вменяют в обязанность водителей пропуск спецмашин. Но при этом у скорой должен быть включен маячок и сигнал.

— Здесь можно применить термин «крайняя необходимость». Исходя из ситуации, он пропустил скорую помощь. Да, нарушил правила, но это нарушение было связано с тем, что предоставил преимущество автомобилю с проблесковыми маячками, — объяснил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР). — Водитель в данной ситуации сделал всё правильно.



Обжаловать такой штраф можно через сервис «Госуслуги». Даже если вы не владелец машины, в сервисе есть возможность отдельно отправить жалобу в ГИБДД. Но если автоинспектора объяснение не устроит, то придется всё же ехать в подразделение.

— Если мы не будем никак реагировать на такое, то подобные штрафы будут приходить всё чаще. Я приверженец того, что нужно отстаивать свои права, даже если это 400 рублей, — подчеркнул эксперт.

Штраф за не пропуск скорой

Водитель проехал стоп-линию и остановился: если бы машина стояла еще дальше, то это могли бы расценить как проезд на красный сигнал. Тогда штраф был бы еще выше Источник: читатель НГС Сергей











Вячеслав Ашурков сообщил, что сейчас водителям могут выписать штраф по статье 6.36 КоАП РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Тогда придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей.

Но есть и еще одна статья — 12.17 ч. 2 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом». По ней можно получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от трех месяцев до одного года.

— Зависит от того, в какой ситуации произошло нарушение и кто составил протокол. Если составляет просто полицейский, то всё чаще это 6.36, если инспектор ДПС, то, соответственно, статья 12.17, — отметил Вячеслав Ашурков.

Почему нужно подавать жалобу

Вячеслав Ашурков объяснил, что при согласии с нарушением в дальнейшем у водителя могут возникнуть проблемы. От ошибки на дороге никто не застрахован, а при повторном нарушении скидка в 50% не действует.



— Не на все статьи КоАП распространяется эта скидка при повторном нарушении. И поэтому в следующий раз, если он сам проедет стоп-линию, а камер у нас сейчас очень много в городе, то у него уже не будет возможности воспользоваться скидкой, — подчеркнул эксперт.



Нарушение считается непогашенным в течение года, поэтому придется быть особо внимательным, чтобы не стать злостным нарушителем.

Корреспондент НГС отправила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой объяснить, почему такие назначения штрафов могут происходить и как часто возникают подобные ситуации.

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