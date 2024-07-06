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Дороги и транспорт эксперт «Дома есть запасные дети»: байкер прокатил ребенка на бензобаке — что, так можно было?

«Дома есть запасные дети»: байкер прокатил ребенка на бензобаке — что, так можно было?

НГС посмотрел видео с автоюристом и узнал, почему многие новосибирцы уверены, что ничего страшного в этом нет

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16 комментариев
Если у водителя мотоцикла есть хотя бы шлем, то ребенок совсем никак не защищен

Глядя на участников дорожного движения в Новосибирске, легко подумать, что в каждом из них живет внутренний подросток. Тот самый, который предпочитает опасный путь безопасному, а самые разумные правила отвергает просто потому, что это правила. Отличную иллюстрацию этого тезиса сняли на видео на этой неделе подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте». Байкер посадил маленького ребенка на бензобак своего мотоцикла и с ветерком прокатил по дороге. В комментариях немедленно поднялась волна негодования, но не в адрес водителя, а в адрес автора видео: все детство так катались, и ничего! Журналист НГС посмотрела видео с автоюристом и узнала, правда ли раньше такая езда была разрешена, и что будет такому родителю сегодня.

У взрослого парня и маленького ребенка, которые запечатлены на видео, понедельник, 1 июля точно не выдался тяжелым. Наоборот: папа с сыном или дочкой (а может быть, дедушка с внуком) явно получают удовольствие от процесса. На мужчине из защиты только шлем, его маленький пассажир неопределенного пола и вовсе одет как на прогулку: в футболку и в кепочку.

Но подписчиков почему-то смутило не это. И даже не то, что ребенок явно слишком мал для двухколесного транспорта.

— Да, автор заснял «правонарушение» и решил со всеми поделиться, какой плохой водитель мотоцикла, — заметил автор самого популярного комментария Вячеслав И. — А то, что сам на ходу использует телефон, не нарушил ничего?

— У автора мотоцикла нет, вот и завидует. Я все детство на баке проездил, правда, тогда не было стукачей с камерами, — поддержал его Дмитрий Т.

— Видно же, что аккуратно, да еще и с поворотниками. Что им будет то от этих 20 км /час, — присоединился к остальным комментаторам Даниель Т.

В комментариях открылась настоящая перепись ностальгирующих сибиряков, которые вспомнили, на чем и как катались вопреки ПДД в детстве и как им за это не было ничего, кроме удовольствия. Нашлись, правда, и те, кто выступил за соблюдение правил дорожного движения, но их реплики собрали куда меньше лайков.

— Может, у него запасные [дети] дома есть, — съехидничала Ольга Д.

— Правила для всех, и этот товарищ на мотоцикле нарушает всё, что только можно, а если кого-то так в детстве катали, это не делает чести его родителям, — возмутилась Елена В.

— Водитель, машина которого столкнется с этим мотоциклом, пострадает больше всех, так как на мотоцикле ребенок, — ужаснулась Надежда Г. — Папаша не думает ни о ребенке, ни о других водителях.

По мнению автоюриста Марии Соловьевой, таких бурных споров однозначное нарушение вызывать не должно ни в коем случае.

— Действующим РФ законом запрещено перевозить ребёнка младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, а на баке мотоцикла перевозить детей (тем более в столь раннем возрасте) категорически запрещено, — напомнила Мария Соловьева.

Отсутствие шлема на ребенке — тоже нарушение, но за него отдельно наказывать водителя (если поймают), не станут.

— За нарушение требований к перевозке детей для водителей предусмотрено наказание в виде административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, — добавила автоюрист.

Мария Соловьева также предположила, что, возможно, не все родители комментаторов были злостными нарушителями ПДД.

— За несколько редакций ПДД до нынешней, около 50 лет назад, прямого запрета [возить ребенка на бензобаке] действительно не было, — уточнила она.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы заметили переполненную «четверку» на МЖК. Только в багажнике там сидели трое детей.

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ПО ТЕМЕ
Разбор ДТП Мотоцикл Ребенок на мотоцикле Грубое нарушение ПДД
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Комментарии
19
275657237
6 июля 2024, 08:38
да, сразу вспомнилось детство, было классно! Но сейчас такие покатушки безумие полное. Во первых 60 лет назад не было такого дикого трафика, машины были редкость в нашем маленьком городке, техника была тихоходная
СТИХИЯ ВОЗДУХ
6 июля 2024, 09:15
Вот ,просто фото, а уже понеслось про запасных детей - причем сказала не умная Женщина.
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