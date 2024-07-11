Так захотели жильцы: в мэрии пояснили, почему на улице Романова забор втиснули на тротуар

Забор отнимает часть тротуара Источник: читатель НГС Илья











В мэрии Новосибирска объяснили, почему возле Романова, 39в центре города забор поставили прямо на тротуар, сделав узкий проход для пешеходов. Оказалось, такое решение приняли жители многоквартирного дома.

— Ограждение установили за счет собственников дома № 35 по улице Романова по протоколу общего собрания в границах их придомовой территории, — отметили на запрос редакции НГС в мэрии.



В городской администрации напомнили, что собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом, в том числе и земельным участком, на котором расположен МКД. Недовольным указанным тротуаром новосибирцам представители мэрии рекомендовали обратиться в суд.



Корреспондент НГС направила запрос в управляющую компанию ООО «ЗапСиб-Сервис», которая управляет указанным домом, с просьбой прокомментировать необычное решение.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске убирают серые оградки между дорогой и тротуаром. Конструкции снесли уже на улице Красина, Ватутина и Дмитрия Шевелева.

