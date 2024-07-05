«Скотопрогон — по-другому не назовешь»: на Романова забор втиснули прямо на тротуар — видео с узким проходом

У пешеходов отняли около 40–50 сантиметров дорожки Источник: Читатель НГС Илья











Рабочие во время благоустройства на улице Романова в Новосибирске оставили узкий проход для пешеходов и слишком большое расстояние слева от него за забором. На неудобство обратил читатель НГС Илья.



— Возле дома по улице Романова, 39 очередной пример благоустройства. Сначала идет широкий тротуар, оградка, шлагбаум. Чтобы пройти дальше, ещё оградка, которую нужно обойти. И дальше замечательный тротуарчик с забором на огромном расстоянии от поребрика. Тут один человек кое-как проходит. Кроме, как скотопрогоном это назвать нельзя. С коляской будет тяжело уже пройти, — отметил новосибирец.

По мнению сибиряка, коляску катить по тротуару в этом месте будет не просто Источник: читатель НГС Илья

При этом мужчина добавил, что рядом расположена парковка, припаркованные машины на ней частично используют те отгороженные сантиметры, которые отобрали у пешеходов.



— Короче, город у нас оградок — все не для людей, а для автомобилей, — заключил новосибирец.



На видео заметно, что забор рабочие установили, отобрав порядка 50 сантиметров пешеходной дорожки и отгородив зону забором. Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в мэрию. Ответ мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал том, что на переходе в Новосибирске нанесли зебру, ведущую к бордюру с газоном. Ее заметили в центре города.

