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Дороги и транспорт проблема «Скотопрогон — по-другому не назовешь»: на Романова забор втиснули прямо на тротуар — видео с узким проходом

«Скотопрогон — по-другому не назовешь»: на Романова забор втиснули прямо на тротуар — видео с узким проходом

По мнению сибиряка, рабочие оставили слишком маленькое расстояние от забора для прохода людей

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22 комментария
У пешеходов отняли около 40–50 сантиметров дорожки

Рабочие во время благоустройства на улице Романова в Новосибирске оставили узкий проход для пешеходов и слишком большое расстояние слева от него за забором. На неудобство обратил читатель НГС Илья.

— Возле дома по улице Романова, 39 очередной пример благоустройства. Сначала идет широкий тротуар, оградка, шлагбаум. Чтобы пройти дальше, ещё оградка, которую нужно обойти. И дальше замечательный тротуарчик с забором на огромном расстоянии от поребрика. Тут один человек кое-как проходит. Кроме, как скотопрогоном это назвать нельзя. С коляской будет тяжело уже пройти, — отметил новосибирец.

По мнению сибиряка, коляску катить по тротуару в этом месте будет не просто

При этом мужчина добавил, что рядом расположена парковка, припаркованные машины на ней частично используют те отгороженные сантиметры, которые отобрали у пешеходов.

— Короче, город у нас оградок — все не для людей, а для автомобилей, — заключил новосибирец.

На видео заметно, что забор рабочие установили, отобрав порядка 50 сантиметров пешеходной дорожки и отгородив зону забором. Корреспондент НГС направила запрос по ситуации в мэрию. Ответ мы опубликуем позже.

Ранее НГС писал том, что на переходе в Новосибирске нанесли зебру, ведущую к бордюру с газоном. Ее заметили в центре города.

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Комментарии
24
Серж горелый
5 июля 2024, 13:58
Ооо подобное сотворили у гимназии №3 в Академе, теперь дети которых привезли идут вдоль машин по дороге, на тротуар же не зайти, "ОЧЕНЬ" безопасно получается, но приказ установить заборы важнее
Ульяныч
5 июля 2024, 14:05
Отличные откаты на этих заборах. А ещё говорят денег нет.
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