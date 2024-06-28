Новосибирские депутаты с ветерком прокатились по четвертому мосту — видео

На прошлую сессию представители ВИС не смогли прийти, сославшись на занятость Источник: Георгий Андреев











В Новосибирске депутаты проехали по недостроенному четвертому мосту. Месяц назад посетить объект им предложил подрядчик строительства, группа ВИС.



29 мая ВИС должна была присутствовать на сессии Горсовета, чтобы депутаты задали вопросы о строительстве моста, но представители компании не смогли прийти. Вместо этого подрядчик предложил провести депутатам экскурсию по четвертому мосту во второй половине июня.

Письмо о том, что ВИС не сможет явиться на заседание, пришло утром перед сессией. В нем компания сообщила, что ответственные лица не смогут быть на мероприятии из-за занятости. В частности, в ВИС ссылались на разгар строительного сезона и командировки. Письмо на сессии зачитывал спикер Горсовета Дмитрий Асанцев.

Кадры катания по мосту в своем Telegram-канале опубликовал депутат Горсовета Георгий Андреев.

— Видео проезда по недостроенному четвертому мосту от площади Энергетиков до Ипподромской. Обратите внимание на масштаб стройки, он впечатляет. Непонятная конструкция в начале подъездной дороги — пункт оплаты проезда. Сразу понижается градус «романтики» созерцания моста, — подписал Георгий Андреев.

Источник: Георгий Андреев

Во время поездки можно было увидеть панораму моста Источник: Георгий Андреев / Telegram











Корреспонденту НГС Георгий Андреев уточнил, что ВИС дала понять следующее: если сейчас строительство моста продолжат финансировать, то уже в предстоящем августе площадь Энергетиков будет без пробок. Депутат добавил, что на встрече также присутствовал Юрий Алексеевский, начальник государственного учреждения Новосибирской области «Мост», который объяснял компании, как правильно возводить объект.



Всего на экскурсии было примерно 10 депутатов, в том числе из Законодательного собрания. Среди них, в частности, Александр Бурмистров, Кирилл Покровский.

Замечания Алексеевского попали на видео Источник: предоставлено Георгием Андреевым

Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, который инвестирует деньги в объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании принадлежит ООО «НТК», которое является учредителем ООО «Сибирская концессионная компания», созданного в 2016 году и выступающего концессионером четвертого моста. Основной вид деятельности «Сибирской концессионной компании» — строительство мостов и тоннелей. В 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда, прибыль — 7,8 миллиона рублей.



Ранее с подрядчика строительства четвертого моста в Новосибирске взыскали 300 тысяч рублей.

