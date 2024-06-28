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Дороги и транспорт «Где закон о тишине?»: новосибирцы не могут уснуть из-за шумного ремонта дороги на левом берегу

«Где закон о тишине?»: новосибирцы не могут уснуть из-за шумного ремонта дороги на левом берегу

Почти в полночь работы на объекте продолжались

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2 комментария

Жительница Новосибирска пожаловалась на шумный ремонт дороги в Ленинском районе. Читательница НГС сняла происходящее на видео — по её словам, ремонтные работы проходили около 23:30 накануне.

На записи отчётливо слышно, как работают дорожники

— Ремонт дороги это хорошо, но не ночью. Вторую ночь шум. Сперва асфальт снимали, что сейчас делают — не знаю. Это не оживленная дорога, её можно днём делать. Рядом частные дома, панельные и стоит шум. Где закон о тишине? — возмутилась собеседница.

По словам сибирячки, работы проходят на перекрёстке улиц Вертковская и Телевизионная.

В Новосибирской области, когда можно и нельзя шуметь, установил закон N 47-ОЗ «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области». В любой день режим тишины нельзя нарушать с 13:00 до 14:00. В будни громко вести себя можно с 7:00 до 22:00, в выходные — с 9:00 до 22:00. Делать ремонт в квартире при этом разрешено только до 20:00.

Жители проблемной улицы уже не в первый раз жалуются на ремонт дороги. Ранее НГС писал, что в 2022 году сибиряков возмутило перекрытие сразу нескольких участках — в итоге работы затянулись.

Ранее НГС писал, как на Первомайке жители выгнали бригаду «Горводоканала» — рабочие хотели засыпать яму на дороге щебнем.

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Новосибирск Ремонт дорог
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Комментарии
2
5050
28 июня 2024, 07:52
«Где закон о тишине?» на бумаге.
Гость
28 июня 2024, 07:54
Всегда будут недовольные то днём мешают ездить, ночью мешают спать...
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