«А смысл ремонтировать?»: на Первомайке жители выгнали бригаду «Горводоканала» — рабочие хотели засыпать яму на дороге щебнем

Провалы на дороге жители прикрыли жестяными листами Источник: читатели НГ











В мэрии Новосибирска пояснили, почему оперативно не удалось отремонтировать провалы на улице Арзамасской в Первомайском районе. Оказалось, что против ремонта выступили местные жители

Ранее сообщалось, что асфальт там провалился под колесами мусоровоза и образовались провалы. Жители жаловались, что дефект никто не устраняет.

— По информации администрации Первомайского района, 17 июня к ним обратились жители Арзамасской по сложившейся ситуации. Сотрудники администрации оперативно направили заявку в МУП «Горводоканал» о том, что нужно принять меры по установлению причин образования провала. 18 июня аварийная бригада «Горводоканала» выехала на место, но жители воспрепятствовали проведению работ, — сообщили в мэрии.



По информации мэрии, работники «Гороводоканала» приехали с экскаватором и КАМАЗом с щебнем. Они хотели найти причину и устранить провалы. Также представители МУП «Горводоканал» сообщили, что провал мог произойти из-за частной врезки в линию «Горводоканала».



Местная жительница Наталья подтвердила редакции НГС, что жильцы действительно прогнали работников «Горводоканала». По словам женщины, люди уверены, что дорога обрушилась, так как в водопроводе течь.



— Дорога и дальше будет разрушаться. Какой смысл ремонтировать провалы, если они появятся потом опять? Зачем делать двойную работу? Вода бежит по улице у нас давно. Мы грешили на соседей сверху, но те откачивали воду у себя в выгребных ямах, а вода снова появлялась с неприятным запахом. Мы уже всех соседей опросили. Надо разбираться — откуда бежит, а потом уже ремонтировать дорогу. Мы даже сами согласны ее засыпать — пусть разберутся, откуда бежит, и привезут щебень, — говорит женщина.



В мэрии уточнили, что администрация района и МУП «Горводоканал» планирует устранить последствий провала. 26 июня по просьбе жителей МУП заказал илосос, чтобы откачать воду из колодца после дождей.



— Жителям сообщили, что МУП «Горводоканал» — единственная организация по обслуживанию инженерных коммуникаций на этом участке, — заключили в городской администрации.



Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске вместе с дождем смыло асфальт. А накануне с дождевой водой смыло лежачий полицейский в Дзержинском районе города.

