«У нас провалился мусоровоз»: жители Первомайки сняли на видео, как две недели разрушается их дорога

По дороге текут ручьи, а провалы люди закрыли листами Источник: читательнциа НГС Наталья











В частном секторе на улице Арзамасской в Первомайском районе Новосибирска в грунт провалились колеса мусоровоза, из-за чего образовались провалы. Ямы увеличиваются, но проблему новосибирцев никак не решают. Об этом сообщила читательница НГС Наталья.



— 9 июня мусоровоз тяжелый провалился на нашей улице. Как раз на том месте, где идёт вода в дом №26. 10 числа обратились в администрацию Первомайского района. Приехали две «аварийки», посмотрели и уехали. Ничего не сделали, сказали, что будут принимать решение. На следующий день обещали все решить. 18 июня обвал продолжается. Ночью сегодня приезжала опять аварийная бригада, специалисты сфотографировали место и опять уехали принимать решение, — рассказала Наталья о проблеме.



Проблему не могут решить с 9 июня Источник: читательнциа НГС Наталья

Провалы местные жители сами закрыли жестяными листами. Но при этом жители боятся, что пока на улицу не сможет попасть скорая помощь, крупные автомобили, да и для пешеходов это не безопасно.



— Мы сейчас заблокированы, мы не можем ни выехать, ни выйти. Колодец водопроводный рушится, дорога обваливается. В администрации пообещали приехать засыпать, и больше ничего, — сетует женщина.



Кроме того, по улице течет вода — по мнению местной жительницы, где-то может быть повреждена труба. Корреспондент НГС направила запросы в мэрию Новосибирска и Горводоканал с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, что жителям Горского микрорайона мешает провал в асфальте. По словам жительницы одного из домов, проблема началась еще в марте.