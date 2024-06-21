«По нему опасно ездить»: жителям Горского микрорайона мешает провал в асфальте — что говорят в мэрии

Провал появился в марте, и со временем расширялся Источник: читательница НГС Наталья











Жители Горского микрорайона не могут спокойно ходить и ездить возле своих домов — в марте 2024 года возле колодца образовался опасный провал асфальта, который не ремонтировали. В мэрии НГС прокомментировали ситуацию.

— На участке квартальной дороги от горского микрорайона, 8 до дома Горский микрорайон,12 образовался провал асфальта с обрушением колодца еще в марте. Жильцы близлежащих домов писали массово обращения через Госуслуги, напрямую в администрацию Ленинского района, в ГИБДД, в мэрию Новосибирска. Устали ждать — это единственный проезд к нашим домам, по нему опасно ездить и, не дай бог, провалятся дети по неосторожности, — рассказала о проблеме читательница НГС Наталья.

Женщина отметила, что им сообщали, что жалоба направлена на исполнение, но ситуация не менялась. Чтобы хоть немного обезопасить жильцов, дворник положил сверху провала палету, но провал стал разрастаться.

Корреспондент НГС направила официальный запрос в мэрию. В городской администрации сообщили, что колодец, вокруг которого провалился асфальт, принадлежит ООО «НТСК». Администрация Ленинского района направила письма в ресурсоснабжающие организации ООО «НТСК» и МУП «Горводоканал», чтобы участок обследовали и приняли меры.

— В настоящее время провал огорожен и закрыт подручными средствами. Туда запланирован выезд работников администрации района, ООО «НТСК» и МУП «Горводоканал», — заключили в мэрии.

После запросов НГС жители сообщили: работы на участке начали Источник: читательница НГС Наталья











В пресс-службе СГК (ООО «НТСК») отметили, что сотрудники компании проводили обследование этого дефекта.

— Оказалось, что он находится в стороне от места прокладки тепловой сети, непосредственно над местом прохождения трубопровода «Горводоканала». Кроме того, специалисты выявили подтопление тепловой камеры. Проведённый химический анализ воды, затопившей тепловую камеру показал, что это вода холодного водоснабжения («Горводоканал»). После проведённого обследования и анализа воды наши сотрудники неоднократно передавали телефонограммы в «Горводоканал» для устранения замечаний, — сообщили в СГК.

Корреспондент НГС направила запрос в МУП «Горводоканал» с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ мы опубликуем позже.

Также с редакцией связалась жительница микрорайона Наталья и сообщила, что 20 июня на опасном участке начали работы по ремонту.

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