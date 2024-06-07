Дорогу у ЖК в центре Новосибирска перекладывали три раза — теперь по ней запустили самосвалы

Новосибирцы пытаются защитить дорогу, которую отремонтировали за свой счет Источник: предоставлено читателями НГС











В Новосибирске жители ЖК «Островский» за свой счет отремонтировали единственный въезд к своему дому после работ коммунальщиков. Сейчас, по их словам, дорогу разрушает их же застройщик, пуская по ней строительную технику на новый строящийся объект. В компании прокомментировали ситуацию.



Помогли себе сами

— При сдаче ЖК «Островский» в 2020 году застройщик ГК «СМСС» выполнил капитальный ремонт участка дорожного полотна на улице Ольги Жилиной между улицами Писарева и Николая Островского. В том же году подрядчики СГК вскрыли новый асфальт для ремонта теплотрассы, а после выполнили благоустройство. Образовались провалы, появилась огромная лужа, которая быстро начала разрушать тонкое дорожное полотно в межсезонье, — рассказала НГС жительница ЖК Светлана.



Женщина отметила, что жильцы много раз обращались в мэрию из-за того, что состояние дороги никто не контролировал, но, по ее словам, на жалобы не отреагировали. От безысходности в мае 2024 года жители ЖК «Островский» собрали 140 тысяч рублей и наняли подрядную организацию, которая сделала ямочный ремонт муниципального участка дороги. Общая площадь отремонтированного участка составила 50 квадратных метров.

Свежий ремонт сделали в мае 2024 года Источник: предоставлено читателями НГС











Ремонт дороги завершили 26 мая. Жильцы отмечают, что сделали его качественно — рабочие вырезали разрушенные участки фрезой, обрабатывали вырезанные участки битумом, асфальт укладывали в два слоя с последующей утрамбовкой катком и вывозом строительного мусора. Но не успели жильцы порадоваться новой дороге без кочек и ям, как пришла новая проблема.



Жители переживают за дорогу, по которой ездят грузовики — раньше там были большие лужи Источник: читатели НГС

— По соседству с нашим ЖК наш же застройщик ГК «СМСС» начал строить комплекс «Лэнд Лорд». Как только мы отремонтировали дорогу за свои деньги, большегрузные самосвалы, вывозящие грунт со строительной площадки, организовали заезд и выезд на стройплощадку через только что отремонтированный участок. Хотя заезд на стройплощадку возможен как со стороны Шамшиных по плохой дороге, так и со стороны Ольги Жилиной по только что отремонтированной. Причем до ремонта техника подъезжала на стройплощадку именно с улицы Шамшиных — доступ через этот проезд ближайший и наиболее удобный, — рассказала Светлана.



Сибирячка отметила: жители ЖК обратились к главному прорабу на стройке с просьбой не разрушать перегруженными самосвалами только что отремонтированную дорогу. Представитель ГК «СМСС», по словам женщины, в грубой форме ответил, что дороги вокруг стройки муниципальные, и что они будут продолжать вывозить грунт так, как захотят. На вопрос, почему при выезде техники со стройплощадки не выполняется мойка колес, представитель ГК «СМСС» заявил, что колеса моют только тогда, когда они грязные.

Участок дороги был с ямами и колеями Источник: предоставлено читателями НГС











— Мы жаловались в мэрию из-за вывоза строительной пыли и грязи на проезжую часть с просьбой наложить административные штрафы на юрлицо, выполняющее работы. На строительной площадке оборудован пункт мойки только для вида, по назначению он не используется. К жалобам прикладывали фото и видео, на которых четко видно, что с техники при выезде со стройки не сбивают грязь. В крупных мегаполисах выездные проверки от администрации города, а также наложение штрафов для застройщиков за несоблюдение правил благоустройства города — нормальная практика. Но, по-видимому, у мэрии Новосибирска особенный подход к решению этой проблемы, — отметила женщина.



В ответе на запрос администрация района сообщила, что во время прокладки электросетей на участке повредили водопровод, из-за чего рабочие допустили вынос грязи со стройплощадки (копия ответа на запрос есть в распоряжении редакции).



— Мы давно не просим власти следить за муниципальными дорогами, за тем, как их бесконечно разрывают и обратно некачественно закатывают, за ремонтом ям и провалов на них. Мы просто просим не портить намеренно те из них, которые мы сами по собственной инициативе и за свой счет привели в порядок, — заключили жильцы ЖК.



Комментарий застройщика

Руководитель проекта ГК «СМСС» в ответе на запрос корреспондента НГС сообщил, что на указанном участке Специализированный застройщик «Жилой комплекс «Светлановский»» строит гостиницу с помещениями общественного назначения и подземную автостоянку. И пока движение транспорта застройщику приходится осуществлять только по одной дороге.



— Движение автотранспорта и строительной техники осуществляем в соответствии со схемой организации дорожного движения на время строительства объекта. Согласно схеме въезд и выезд со строительной площадки осуществляется с улиц Семьи Шамшиных и Николая Островского. Из-за производственной необходимости во время разработки котлована и устройства конструкций здания подъезд на территорию строительной площадки с улицы Шамшиных не представляется возможным, — объяснил руководитель проекта Алексей Лукомский.

Застройщик обещает отремонтировать дорогу Источник: предоставлено читателями НГС











Застройщик пообещал во время стройки содержать дорогу, которую отремонтировали жильцы ЖК «Островский», в пригодном состоянии, а после завершения работ нулевого цикла восстановить проезжую часть на этих участках. Также в компании отметили, что ее представители не могли нахамить жильцам.



— В ГК СМСС работают сотрудники, имеющие высокий уровень нравственности и культуры, которые не позволяют себе общение в грубой форме, — заключил Лукомский.



Что говорят в мэрии и СГК

В мэрии Новосибирска НГС сообщили, что требуемая информация в управлении отсутствует. Запрос направили в структурные подразделения городской администрации и обещали предоставить ответ до 24 июня 2024 года.



В «Сибирской генерирующей компании» также сообщили, что предоставят ответ по поводу этого запроса позже.



Ранее НГС писал о том, как жители ЖК «Островский» своими силами в 2023 году убрали муниципальную дорогу от грязи и пыли после зимы. Их не устроило состояние тротуаров.

