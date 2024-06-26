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Мой дом подробности На Адриена Лежена дождем смыло «лежачего полицейского» — он лежал там бесплатно

На Адриена Лежена дождем смыло «лежачего полицейского» — он лежал там бесплатно

В мэрии уточнили, что он изначально был плохого качества

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От лежачего полицейского почти ничего не осталось

На прошлой неделе в Дзержинском районе Новосибирска на улице Адриена Лежена во время ливня смыло лежачий полицейский. В мэрии заявили, что он изначально был плохого качества и за его установку не было заплачено.

— В Дзержинском районе на улице Адриена Лежена дождём смыло лежачий полицейский. Наверное, это всё, что нужно знать о качестве дорожного ремонта в нашем городе, — рассказала редакции НГС местная жительница.

На фото, которое прислала читательница НГС, часть лежачего полицейского действительно отсутсвует на дороге. Корреспондент НГС за разъяснениями по ситуации обратилась в мэрию.

В городской администрации НГС подтвердили, что лежачий полицейский действительно смыло. Там объяснили, как это произошло.

— В администрации Дзержинского района отметили, что во время залпового ливня часть искусственной неровности повредило, остальную часть подрядчик демонтировал, — отметили в мэрии.

Также в мэрии добавили, что искусственную дорожную неровность установила в 2023 году подрядная организация МКУ «Дзержинка». Из-за плохого качества работу по обустройству лежачего полицейского не приняли и не заплатили подрядчику.

Ранее НГС писал о том, что жителям Горского микрорайона с марта 2024 года мешал провал в асфальте. После жалоб читателей на участке начали работы.

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